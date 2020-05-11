國內首檔雙利基高收債基金將開募 解決投資人兩大難題

新冠肺炎疫情衝擊全球金融市場大幅震盪，投資人切入市場時間點困難度大增，加上全球央行貨幣量化寬鬆政策，又面臨超低利率甚至負利水準的窘境，台新投信與全球最大新興市場公司債管理者百達攜手打造台新新興短期高收益債券基金，為國內首檔同時擁有「短期」＋「新興高收」雙利基的高收債基金，可掌握收益與波動之間絕佳甜蜜點，將自5月18日開始募集，解決投資人面對「擇時」及「低利」二大難題。

台新新興短期高收益債券基金經理人尹晟龢表示，新冠病毒、油價崩跌等事件接連發生，今年來金融資產修正劇烈，「低波動｣的產品再度成為市場焦點。短天期的債券距離到期日較近，變數因此較少，價格波動也因此較小。

尹晟龢指出，新興短期公司債平均存續期間集中在1至3 年，過去十年的年化波動度僅5.25%，較傳統與一般債券低；就殖利率水準分析，新興短期公司債殖利率來到8.28%，為近10年新高，也高於美國高收益債和一般新興公司債，尹晟龢強調，此時進場低接，是極佳投資機會。

尹晟龢指出，台新新興短期高收益債券基金之投資顧問百達資產管理旗下新興市場公司債券基金管理規模達30億美元，為全球第一大，其新興市場經驗豐富，1989年即進入新興市場投資，具有超過30年投資經驗，且為短天期債的專家，推出歐元、美元、歐元公司債、歐高收、新興公司債、新興當地貨幣等中短天期債券基金，台新投信與百達攜手合作，期能讓投資人有效掌握新興高收債的漲升行情機會。