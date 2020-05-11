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單親家庭逾83萬 康健人壽籲守護單親媽媽

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
康健人壽籲單親媽媽聰明預算配置，分散風險，重拾幸福安心未來。康健人壽/提供
康健人壽籲單親媽媽聰明預算配置，分散風險，重拾幸福安心未來。康健人壽/提供

康健人壽今天(11日)表示，依行政院統計，單親家庭2018年底已達83萬0,683戶，占所有家庭將近一成，單親媽媽的人數也在逐年成長。單親媽媽除了用心經營家庭，審慎、實際地做好足夠且完善的保險規畫，更是刻不容緩。

根據康健人壽發布的2019年「360°康健指數」健康調查，現今社會職業婦女壓力的前三大來源，分別是個人健康(20%)、工作負擔太重(17%)，以及家庭經濟壓力(16%)，凸顯健康和財務的影響不可輕忽。

單親媽媽母兼父職，一肩挑起家中經濟的重責大任，與雙親家庭相比，除了財務負擔較大，對於風險的承受能力也較低。隨著社會對婚姻觀念的轉變，單親家庭日趨增加。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴(Tim Shields)表示，單親媽媽在子女年幼時，正處於人生責任的高峰，康健人壽建議以「減輕負擔、開源節流，完成人生責任」為基礎，為自己規劃保險，用定期壽險、醫療險及具有實支實付保障的癌症險，來分散各種醫療開支並支應必要的生活所需。

康健人壽建議，單親媽媽因肩負多重責任，預算有限、保險需求較高，可善加利用定期壽險與醫療險的低保費特性，並根據各階段所需的不同進行保障額度調整。

在家庭責任最沉重的時期，用較彈性的保費，獲得最大的保障，而大筆的資金則可運用在子女的生活與教育投資上。

以康健人壽的「保障輕鬆配」專案為例，提供一系列共六種1年定期健康及意外保障，包括住院、手術、癌症、意外、失能扶助、壽險，商品保障內容簡單易懂，保費經濟實惠。

有別於一般定期保險到期後可能面臨的拒保問題，康健人壽保障輕鬆配專案保證續保至80歲，讓辛勞的單親媽媽能彈性搭配、自由選擇，組合出適合自己的保障，讓其它資金靈活配置在日常生活與重要的親人上。

在定期保險的基礎上，康健人壽建議增加具有實支實付的癌症險，作為基礎醫療保障的強化。尤其是近年女性癌症的年輕化趨勢，讓罹癌相關的保障規劃刻不容緩。

以乳癌為例，有35%患者不到50歲。若不幸罹癌，想採用較好的治療方式或醫材，也需支付較多的費用。

康健人壽愛要及實防癌定期健康保險，結合實支實付保障與癌症照護，能有效的填補醫療支出，是轉移高額醫療費用的好工具之一，非常適合關注自身健康，並想階段性加強癌症與自費醫療保障的單親媽媽。

康健人壽愛要及實防癌定期健康保險，可減輕癌症與自費醫療的支出壓力，還有健康促進的外溢效果。

康健人壽提供累計最高160萬元給付的癌症保險金，讓保戶在罹癌初期就能有足夠的資金積極投入治療。其中，按月提供重度癌症照謢保險金，最高每月2萬元、保證給付60個月，是長期抗癌路上最有力的支援。在住院醫療與手術費用方面，則提供限額30萬元的實支實付醫療保障。

康健人壽 保險金 癌症

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