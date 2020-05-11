台灣人壽 新增區塊鏈理賠適用醫院

台灣人壽今（11）日宣布，繼高雄榮總後，即日起再與新北市醫學重鎮的輔大醫院，以及中台灣重要醫學據點之員榮醫院、員生醫院合作，共同推展區塊鏈理賠服務。

未來保戶就診後，只要使用保戶天地App，就能透過線上方式，授權醫院以區塊鏈技術傳送就醫資料予台灣人壽，彈指間輕鬆完成理賠申請。

其中，員榮醫院、員生醫院在中彰地區，更是台中榮民總醫院的合作醫院，擁有醫學中心等級的醫師團隊，為中台灣重要的醫療院所據點。

台灣人壽於去年8月首創以區塊鏈技術申請理賠後，據統計，首波合作的高雄榮民總醫院，迄今已有7%的病患，同時也是台灣人壽的保戶，是以「eClaim理賠區塊鏈」方式申請理賠。

保戶因此省下往返醫院申請就醫資料及轉送郵寄理賠申請文件的時間及不便，讓整個理賠流程由13天大幅縮短到3.6天，保戶的滿意度達95分以上。

為讓更多保戶也能享受此便利，台灣人壽再與引領創新、重視醫療科技的輔大醫院、員榮醫院、員生醫院結盟，共同導入eClaim理賠區塊鏈技術，加上已在合作的高雄榮總，已初步構建覆蓋北、中、南地區的區塊鏈理賠服務網絡。

台灣人壽表示，eClaim理賠區塊鏈展現了醫療金融整合的新境界，以最新科技落實醫療資訊防偽、防漏、防盜、防濫用，並落實病人理賠的最佳化。

因區塊鏈創造的信任價值運用在理賠服務上，可以達到安全及快速的效益，未來仍會積極尋找合作的醫院及管道，持續推動區塊鏈理賠服務，提升客戶的體驗與滿意度。

台灣人壽長期致力建構多元理賠服務管道，保戶可透過傳統業務員協助申請，或應用eClaim理賠區塊鏈，也可使用其他如：龍e賠、理賠視訊、保險金扣抵醫療費用服務、便利賠等方式申請，讓每位保戶的理賠程序簡便，加快理賠給付速度。