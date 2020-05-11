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樂活安養第一品牌 合庫首推長照種子行員課程

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

根據內政部統計，自2018年3月起，台灣65歲以上的老年人口已達331萬人，超過總人口的14%，正式邁入高齡社會，依此趨勢推估約在2026年，超過65歲的人口將占總人口數的20%以上，台灣將邁入超高齡社會。

安活安養第一品牌合作金庫預計於5月中旬完成全台第一批長照種子行員訓練，也將透過271家分行來推廣長照服務，同時也為金融業開創新的服務領域，將合庫打造成為國人樂活安養規畫的首選品牌。

由高齡邁向超高齡社會，台灣僅剩7年時間做準備，相較於人口老化問題嚴重的鄰國日本更加急迫，合庫金控董事長雷仲達表示，「合庫擁有廣大的銀行通路以及龐大的客戶量，協助客戶一起創業、一同成長、一起變老，我們提供的不只是金融商品，更提供客戶一系列溫暖的服務，將長照資源分享給客戶，讓客戶了解如何運用社會資源進而能夠搭配規畫自己的退休生活，是合庫應盡的企業社會責任」。

於此，合庫金旗下各子公司積極配合政府推廣長照政策，今年陸續推出全方位金融服務及產品，包括信託、信用卡、以房養老等商品，保險更結合投信於5月18日推出具有「樂活安養」觀念之商品，銀行也積極培養長照種子行員推廣長照服務，打造國人樂活安養的退休人生。

即使在肺炎疫情延燒的期間，合庫瞭解推廣長照服務刻不容緩，採人員分區、分散辦理的原則邀請中華民國家庭照顧者關懷總會(以下稱家總)為合庫規畫一系列的長照課程，包括長照四包錢線上試算、長照地理地圖的應用以及了解長照機構等課程，讓全臺理財專員對長照服務有更深的認識。

家總祕書長陳景寧表示，「合作金庫是全國首家接受長照專業課程訓練的金融機構，也是國人相當信賴的金融品牌，客戶與行員的關係都像老朋友一樣，所以由合庫領軍做長照種子行員培訓再適合不過。」

家總長期與合庫人壽合作支持家庭照顧者，透過許多創新服務推廣長照政策，包括「喘息學院」、「喘息咖啡」及「照顧電視臺」，今年更將長照擴及到集團各子公司，結合金融服務一同為超高齡社會問題做好準備，陳景寧也期望可以透過合庫的力量將長照服務推廣至全國各個角落，讓長照家庭不再孤單。

長照 合庫金

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