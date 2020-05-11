為何新加坡分行頻踩雷？中信金法說會說明

中信金控子公司中國信託商業銀行的新加坡分行，過去五年企業授信地雷頻傳，從航運商、水處理公司、棕櫚油商到石油巨擘，成為外資法人關注議題。中信金控今（11）日下午舉行線上法說會，特地說明前述現象。

中信金控資深副總邱雅玲表示，中信金控、中信銀行過去策略為往海外發展，側重兩個地方：包含香港與中國大陸的大中華地區，及東南亞地區，這項策略迄今沒有改變。

海外發展須找到國際性樞紐，大中華區的樞紐是香港；東南亞區的樞紐是新加坡，新加坡在中信銀行的海外發展一直占有重要地位。

中信銀行新加坡分行過去五年資產成長快速，放款餘額從800多億成長到1,000億元左右，放款餘額在中信銀行全體海外分行與子行當中排名第二，僅次日本東京之星銀行，顯見其扮演的重要角色。

新加坡分行同仁原本100多人，現在已經成長到將近200人，對中信銀行的獲利貢獻大。

「新加坡分行過去五年成長速度快，位居東南亞樞紐，扮演區域銀行角色，難免跟著國際脈動受到影響。」邱雅玲說。

她表示，過去五年當中，幾個較大的案子，航運、水處理公司、棕櫚油、石油，不外乎景氣相關，較早、2016年的航運公司地雷，因2016年景氣不好，油價低迷，影響到企業收入資金短缺，因而產生債信不良。水處理廠則是該公司自己投資失利。

至於今年初的棕櫚油供應商，為該企業拿同樣的提單向不同的銀行貸款，屬於偽冒案件，中信金控內部已經要求針對偽冒狀況做深入與仔細檢討，強化貸後控管機制。

邱雅玲表示，中信銀行海外分子行過去幾年，合計稅前盈餘占整體銀行稅前盈餘比率介於30％到40%之間，每一年隨景氣略有不同。

今年受到新冠肺炎疫情影響，預估會是比較低的水準，加上「新加坡興隆案」踩雷，預估稅前盈餘占比會降到20幾％。

邱雅玲說，中信銀行新加坡分行對興隆集團的曝險金額為9,000萬美元，目前處於委託律師與銀行團協商的過程，希望針對興隆集團的子公司淨值、個人資產、個人保證等，做些協商。初步估計，興隆集團子公司的淨值或大股東個人資產，約莫占銀行團欠款的一半左右。

她表示，中信銀行目前規畫，興隆案的備抵呆帳提列，今年第2季會增加到50%，最壞情況是今年全數100%提完，實際情況視協商進度而定。