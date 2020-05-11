普悠瑪草案通過初審 15歲以下孩童身故可領61.5萬元

普悠瑪草案今（11）日初審過關！立法院財政委員會今（11）日上午討論修正一直受爭議的保險法第107條，初審通過未來未滿的15歲以下孩童若因事故身故，家屬可領保險金，但以限額喪葬費用給付、以「遺產稅喪葬費用」扣除額（目前為123萬元）的一半為限，也就是61.5萬元。不過保險局長施瓊華強調此案不溯及既往，亦即只對新保單生效。

金管會表示，根據現行保險法第107條規定，未滿15歲身故，保險公司只能加計利息退還所繳保費；這項條文規定，是為了防範「道德風險」，避免不肖人士傷害未成年小朋友來牟取保險金。不過，2018年10月普悠瑪翻車事故造成18人罹難，其中，有5名為未滿15歲以下罹難，根據保險法規定，就無法領取旅平險、意外險與人壽保險的身故保險金。

因此民進黨立委18人提案修改保險法第107條文規定，增訂「因不可抗力之因素，並經主管機關認定者，應予以給付」。金管會修改文字建議改為「除喪葬費用之給付外，其餘死亡給付之約定，於被保險人滿15歲才能生效」，且「前項喪葬費用之保險金額計算，以遺產及贈與稅法第17條規定，遺產稅喪葬費用扣除額的一半為限」

金管會主委顧立雄上午說明，考量人壽保險為家庭經濟保障之目的，未滿15歲之未成年人，尚非家庭經濟支持者，其發生死亡事故，除喪葬費用需要外，尚無照顧遺族之需求。因此，金管會建議修正明定為，以未滿15歲之未成年人之保單，除喪葬費用之給付外，其餘死亡給付之約定於被保險人滿15歲時始生效力，除了「維護其保險保障權益」，也能「防範道德風險」，也就是兼顧兩方面。

顧立雄表示，「遺產稅喪葬費之扣除額」是根據財政部發布資料，會隨著物價波動而調整，以現行金額來看是123萬元，我們修法建議是以扣除額一半來給付喪葬費，也就是61.5萬元。不過此草案未來還需要送入大院進行二讀、三讀後，才會正式生效。