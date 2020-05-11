未滿15歲孩童身故 未來可領喪葬費用保險金

立法院財委會今（11）日通過保險法部分條文修正草案，未來未滿15歲孩童若身故，開放限額給付喪葬費用，初步以61.5萬元以內為限。

為防範道德風險，依照現行保險法107條規定，被保險人未滿15歲前身故，保險人僅能加計利息退還所繳保險費，或者返還投資型保險專設帳簿的帳戶價值。

不過，2018年普悠瑪翻車事故，造成五名小孩罹難，因受限於保險法107條規定，不能領取身故保險金，當時引起社會討論。雖然這五位罹難者可領取學生保險的身故保險金100萬元，卻無法領取旅平險、意外險與壽險的身故保險金。

立委也因此提議，若為不可抗力因素，並經主管機關認定，仍可給付身故保險金，以避免再次發生類似情況。

金管會報告中指出，由主管機關認定事故發生原因是否屬不可抗力因素，恐怕會使未滿15歲被保險人身故時，家屬競相向主管機關申請認定，且假如認定結果與民眾期待不符，易衍生爭議，也無法完全發揮遏止道德風險的功能。

金管會建議，條文應修改為：採取「限制死亡保險金額」的方式開放給付，並以喪葬費用為限。喪葬費用以不超過遺產及贈與稅法第17條，遺產稅喪葬費扣除額的一半為限，也就是61.5萬元以內為限。

財委會今通過此條文修正草案後，仍要待大院二、三讀後，才能上路。