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宅經濟刷起來 一銀卡刷越多賺越多祭14%回饋

經濟日報 / 記者林子桓／台北即時報導
越宅賺越多，刷一銀卡最高享14%優惠。圖／第一銀行提供
越宅賺越多，刷一銀卡最高享14%優惠。圖／第一銀行提供

防疫期間興起的宅居風潮，使民眾更仰賴網路滿足生活一切所需，為掌握宅經濟商機，第一銀行祭出多項優惠好康，不論網購、美食外送、追劇等刷卡優惠一應俱全，最高回饋達14%，與卡友共度宅居生活。

上網精選母親節禮物是最時尚的購物方式，第一銀行攜手momo、PChome、Yahoo購物中心、蝦皮購物、LINEPay、生活市集等14家網購平台，刷卡滿額即送回饋金。以5月至PChome與momo購物網為例，刷卡單筆分期登錄最高享2,800元刷卡金回饋，另使用「iLEO信用卡」或「Wonderful星璨卡」至網購通路消費，再享2%現金回饋，換算後回饋率最高達14%。

7月底前，第一銀行推出10％現金回饋「宅食樂」刷卡活動，涵蓋foodpanda、Uber Eats、Steam、PlayStation、Nintendo、Netflix、CATCHPLAY、愛奇藝、KKTV、Spotify、KKBOX、iTunes、Google Play等，還可再享有該卡片原有回饋，上述指定項目最高再加碼2%。當全家宅在一起時，透過數位影音串流平台追劇或是親子線上學習享受宅居之樂時，12%超高現金回饋，更能為宅居生活增添驚喜。

「居家煮食」發揮料理創意，採買好料增強免疫力。防疫期間外出採購食材除口罩戴好戴滿外，買的更划算也是重點。週六全聯買菜日，「一銀信用卡」/「PX Pay綁一銀信用卡」單筆消費滿800元以上，皆贈全聯福利點數400點，相當於5%回饋率。若使用PX Pay綁定iLEO信用卡再加碼2%現金回饋，等於最高回饋7%，讓民眾居家外出都能聰明拿好康。

除上述優惠外，6月底前，第一銀行再加碼提供卡友最高2%小確幸，不論網路或實體消費，舉凡刷滿5筆999元即贈統一超商佰元商品禮券；使用分期交易還可以再抽最夯手機iPhone 11。

第一銀行 刷卡 信用卡

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