信評公司相繼砍壽險業展望 穆迪：將面臨三大挑戰

新冠肺炎引起的經濟破壞，國際信評機構穆迪今（11）日指出，台灣壽險業證面臨三大挑戰，新政策導致保單銷售量下滑、利率下降以及資本市場動盪加劇，預估壽險業的商品組合更加薄弱，以及投資風險升溫，所以將壽險業的信用評等展望調整為負向。

繼惠譽、中華信評相繼調降國內壽險業展望後，穆迪今日發布最新報告指出，台灣壽險公司的產品組合將成為信用薄弱的根源，由此導致高度依賴點差收益而不是死亡率與發病率收益，這使得壽險公司容易受到資本市場的動盪。台灣壽險業舊有政策，推出多張高收益保單，也讓壽險公司面臨的負利差風險增升溫，因為投資收益率將有所限制。

疫情爆發期間，社交距離以及破壞性政策所帶來的經濟疲弱，將抑制新保單的銷售，並進一步延遲保險公司一向不太依賴價差的產品組合的轉變。

而長期低利率可能會壓低壽險業獲利能力。壽險公司的投資收益率將在未來一年至一年半期間內承壓，因為將以較低的收益率對到期的債券進行再投資，但一些公司可能開始報告負的投資利差，因為高度依賴點差收益，將直接削弱利潤。

台灣壽險業承受很大的金融市場動盪風險，因為持有大量的股本以及海外投資，以實現向保戶承諾的高回報，截至去年底，壽險業海外投資比重接近總體投資資產的70%，由於僅對部分規模可觀的外國投資進行避險，這做法使利潤將受到匯率波動的影響。

由於國內資本產生能力薄弱，壽險公司未來要維持保費成長以及吸收投資損失的資本緩衝，仍較為薄弱，股市波動性的增加也對其資本結構構成風險，年初至今，主要指數大幅下跌，以致削弱壽險業的資本。

保費成長的預期放緩將緩解未來12至18個月對資本的壓力。同時還預計，壽險業將加大資本發行和保管力度，以滿足更嚴格的監理資本要求。