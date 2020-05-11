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高雄路邊疑有爆裂物緊急交管 防爆小組打開木盒傻眼了

網路霸凌猖獗 和泰產險推出全台首張個人資安險

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

和泰產險今（11）日表示，有鑑於因個資暴露所致的危害頻傳，並響應金管會推廣資安險政策，和泰產險推出全台首張個人資訊安全防護保障綜合保險，協助民眾加強資安防線。

網路世代人人都有網路身分，透過網路媒體、社群效應助攻之下，每個人都有爆紅15分鐘的機會，據Instagram官方統計，2019年全球活躍用戶已達10億戶，平均每一個帳號就有220位追蹤粉絲，分享內容多以旅遊、美食、時尚穿搭為主，同時每人也可能創建多個身分來分享自身的日常，虛擬世界與現實生活的界線也漸漸模糊。

近年來民眾普遍生活忙碌，無暇參與活動結交新朋友，交友平台、App也漸漸成為民眾拓展交友圈的方式之一，透過交友平台認識不一樣領域、生活圈的朋友，為自身生活增加樂趣，也有許多人透過交友平台締結良緣。

不過，也有不少不肖份子、非法團體藉由虛擬帳號對交友平台上的用戶進行詐騙或是冒用，尤其網路愛情騙子擅長運用人性的弱點，透過制式的腳本來布局網路仙人跳進行騙財騙色者大有所在，民眾在使用上交友平台上不得不防。

和泰產險個人資訊安全防護保障綜合保險內包含社交詐騙財務損失給付，讓民眾遇到相關詐騙事件時透過保險保障能夠減少損失。

2019年韓國知名女星因網路霸凌輕生，讓鍵盤殺人造成的社會影響議題也再度浮上檯面，網路霸凌對當事人可能造成心理創傷，甚至因為霸凌必須搬離原生環境，付出了許多就醫費用、搬遷費用。

和泰產險個人資訊安全防護保障綜合保險中的網路霸凌費用損失保險，可提供保戶因網路霸凌事件所產生後續應變費用的補償。

網路生活資訊傳達迅速，增添了生活上的新鮮感，也讓民眾日漸依賴網路科技所帶來的便利，和泰產險提醒，資安事件層出不窮，民眾應保持警覺，避免暴露過多個人隱私資料，運用個人資安險做適時的保障，讓數位生活充滿安全感，放心悠遊網路世界。

網路霸凌 保險 產險

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