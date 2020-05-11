立委關切醫院基金會參與上市櫃改選董事 要金管會管

立委費鴻泰今（11）日在立法院財委會上質疑，上市上櫃公司股東會即將開跑以及改選董事，他詢問部分特定醫院是否要繳稅？財政部回應，財團法人有繳稅規定，但費鴻泰質疑，這些醫院稅繳得很少，稅前純益相當少。

費鴻泰今日在財委會上爆料，認為有金融業者利用保險公司的資金，利用醫院、基金會投資等，他認為這是漏洞，醫院可以做社會公益，但一旦參與董監事席次保衛爭奪戰，這涉及個人捐給基金會免稅等爭議。

費鴻泰強調，市場支持醫院、基金會作公益，但參與董監選舉合理嗎？金管會主委顧立雄回應，基金會參與金控並不多，費鴻泰質疑，個人基金會參與董監事改選合理嗎？對此，顧立雄解釋，金管會已經訂定最終實質受益人，全部列為利害關係人。

費鴻泰認為，保險公司的錢不應該是股東的錢、不應該參與董監事選舉投票，但現在繳稅低的醫院、不繳稅的基金會，卻要搶上市櫃公司董監席次，社會大眾很難接受，希望金管會、財政部要在三個月繳出相關報告看法。