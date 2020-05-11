被點名前進行政院 顧立雄：沒有這樣的訊息

總統蔡英文520就職在即，內閣將在下周四前總辭，今（11）日在立法院財委會上，多位立委關切金管會主委顧立雄去留，認為顧立雄當金管會主年已經兩年八個月，按照往例，前金管會主委都會轉進院內，是否會轉進行政院工作？顧立雄回應，這要由總統與行政院院長決定。

立委羅明才細數顧立雄任內的戰績，並稱讚顧立雄在任內可圈可點，希望卸下金管會主委後，能完成經驗傳承。

對於新主委是否一定要有律師執照背景？顧立雄說，對於金管會主委的位置要具備甚麼特質，只要有能力的人都能做好，但金管會與金融市場穩定牽連甚深，擔任金管會主委特質要有一定沉穩與開創性，能提升相關交易，也不一定要有律師資格，有財務經濟資格都可以。

而對於證期局前局長王詠心退休，顧立雄回憶，王詠心早在一年前就提出退休意願，但自己認為其在任內表現相當優秀，希望能留下，最後答應延後到今年退休。

顧立雄並指出，為王詠心在任期內非常優秀，在其當局長期間，股市表現穩定。顧立雄認為，目前共同面對美股波動、期貨逐筆交易、STO規劃，第三季盤中零股交易，都是在其手中逐步規劃完成。

對於現在新任的證期局張振山局長，顧立雄說，張振山已經規劃出證期局要做的許多事情。

羅明才說，希望台灣證期局可以跟日本、南痕、新加坡交流，甚至讓台灣未來取代新加坡地位，成為亞太地區籌資或交易市場中心，或因應未來數位貨幣時代來臨，台灣可否迎接下一個嶄新金融時代。

張振山回應，新冠肺炎疫情導致許多企業籌資有困擾，第一目標提升直接金融、籌資工具更方便；第二，公司質比量重要，要強化公司治理；第三，市場監理第一道防線，專家意見很重要，未來會提升專家。

對於每日交易量一百張以下的殭屍股下市規定，張振山回應，會因應國際市場發展，再整體檢視調整。

羅明才希望，未來可以讓更多優秀生技類股上市。顧立雄補充，會讓證期局正努力，提升直接金融再政體市場佔有率，監理沙河與STO有關的正在進行輔導中，羅明才進一步詢問顧立雄是否前往行政院當副院長，顧立雄否認說沒有這樣的訊息。