投資型保單成下個金融風暴？顧立雄：不會

新冠疫情全球蔓延，立法委員在立法院財委會關切，投資人保單恐怕成為下一個金融風暴；對此，金管會主委顧立雄表示，投資型保單不會成為下一個金融風暴，但銷售前須做好KYC（認識你的客戶），並研議擴大投資型保單銷售要錄音錄影對象，下修到65歲。

過去包括現金卡、雷曼兄弟連動債、目標可贖回遠期契約（TRF），都曾引發國內金融業風暴；立委陳椒華表示，金管會要提防投資型保單會否成為下一個金融風暴 。

顧立雄則表示，投資型保單作為保險的一種，當然不會成為另一個金融風暴，不能看到「投資型」保單就說是另一個風暴，投資型保單利用一定的保險保障，功能連結一定的投資商品，重點是銷售要做好KYC，這也是金管會監理的重點。

陳椒華表示，投資型保單有盈虧，有些買保單的人連自己虧損了都不知道；顧立雄表示，沒有任何投資要保障盈餘的，這也違反相關規範；無論是投資型保單和任何保單，都有定好招攬辦法，要按辦法進行招攬，這些金管會都有監理。

立委吳秉叡則提醒，投資型保單應避免年紀大的人購買，或是購買過程限制，以避免年長者因為信任理專購買而踩地雷。

顧立雄表示，他呼籲對確實不適合賣投資型保單給70歲以上的人，而且要做好 KYC，目前對70歲以上長者銷售投資型保單，過程要錄音錄影，現在則研擬下修到65歲，很大一部分是業務員沒跟年長者說清楚，要維持保單帳戶價值，保單費用隨年紀會大幅提升，這點金管會很關注。