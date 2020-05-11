顧立雄首度證實 研議65歲買投資型保單要錄音錄影

新冠肺炎疫情衝擊全球金融市場，民眾投資型保單爆糾紛，立委吳秉叡（11）日在立法院財政委員會詢問，70歲以上長者買投資型保單不適合，招攬強化監理是否要下修年齡？金管會主委顧立雄首度證實，長者買投資型保單錄音錄影，研議下修年齡門檻降低至65歲。

顧立雄說，保險局發現長者買投資型保單，到了65歲以上，危險保費就會有一定比例大幅提高（危險保費即投資帳戶價值會定期收取「危險保費」做為壽險成本，淨值縮水讓保單剩餘價格不夠付危險保費時，保單即會失效）。

顧立雄進一步說明，這部份一旦投資虧損，要拿本金去補，要維持保單帳戶價值，隨年紀費用大幅提升，因此年紀愈大要補的費用逾高，這部份保險業沒說清楚，這點金管會很關注。因為保險業或銀行要賣投資型保單，要做KYC（認識客戶）跟KYP（認識商品），因此打算研議是不是將70歲錄音錄影的要求下修至65歲，保險局正在研議中。

立委吳秉叡四月下旬即質疑，這波受新冠疫情影響，許多老年人「過去」所買的投資型保單連結境外基金、債券等等，淨值大減，加上投資型保單一定得綁壽險特性，死亡風險隨著年紀愈高，所以愈老每月要繳的保費愈多，若補不足就扣帳戶價值，保單很可能失效，導致投資型保單消費糾紛近來愈來愈多；這可能是繼現金卡、雷曼兄弟連動債、目標可贖回遠期契約（TRF）之後，國內金融風暴下一個爆發點，要求金管會要特別留意。

2019年金管會要求保險業對70歲以上高齡者購買投資型保單，要錄音錄影，2020年元月開始再擴大範圍，只要有解約金的保險商品都要「錄音或錄影」，並交代資金來源，否則無法核保，記錄過程須保存至保險契約期滿後五年。