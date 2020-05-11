金管會出手救元大原油ETF、投資人反搶進 立委盼要負責

金管會日前連續出手搶救元大S&P原油正2（00672L)，避免下市危機，引發市場投資人認為金管會是最大靠山，而搶進該ETF，在油價因新冠肺炎疫情跌跌不休之時，不理性的投資行為引來極大的投資風險。

立委高嘉瑜今（11）日在立法院財委會上對此提出質疑，認為金管會應該要好好檢討元大石油，包括賠償、後續相關機制，假設過程中提供給投資人錯誤訊息，導致投資人拋售，誰要負責？是修改法令的金管會負責？還是元大投信負責？

高嘉瑜認為，金管會應該要負起責任，不應該互踢皮球，除了7.5萬人感謝金管會，還有金管會史無前例修改規則而導致損害權益的投資人，金管會應該進入討論提出回應。

金管會指出，目前已經收到155件相關申訴，金管會主委顧立雄則強調，證交所已經公告，修訂ETF管理規定，當產品淨值跌到零或為負，將強制下市。