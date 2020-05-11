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完成公平會許可 金管會：純網銀最快第3季開業
立委費鴻泰今（11）日針對台灣銀行洛杉磯分行因居家辦公而被詐騙提出質詢，金管會主委顧立雄回應，金管會第一時間接獲通報，並強調是金管會主動對外公布，對於費鴻泰認為牽涉內稽內控問題，顧立雄回覆，第一請稽核單位提供稽核報告，金管會回應，後續再提供報告。
費鴻泰認為，從台灣銀行洛杉磯分行，就可看出要如何制定標準作業流程，也與將開跑的純網銀有關，希望顧立雄一定要在純網銀上路前，必須訂定公布相關資安準則，顧立雄承諾，開業之前一定會符合相關要求。
對於純網銀部分，顧立雄指出，原本最快的樂天國際商業銀行還需要公平會結合許可，但目前許可已經下來，等於三家純網銀都已經取得公平會許可，顧立雄指出，按照進度，純網銀最快也要第3季開業，三家純網銀開業進度是前後陸續開跑。
顧立雄強調，目前已經成立相關網銀、數位金融建置的小組，配合純網銀資訊設備建置，24小時管理很重要，另外，報表格式化未來配合純網銀必須改為系統自動化產出，也必須提升。
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