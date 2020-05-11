營造520行情內外資你丟我撿？顧立雄：台股現在上樓梯

520前夕台股站上萬一行情，立法委員賴士葆今（11）日上午在立法院財委會表示，政府為創造520行情，產油國主權基金拚命丟，我們拚命撿，就是為了營造紅通通的520行情；對此，金管會主委顧立雄表示，台股上樓梯，下樓梯，現在是上樓梯多一些。

賴士葆說，全球疫情趨緩，股市現在是否為報復性反彈？顧立雄說，4月美股來看，都已經大幅從3月修正回去，看到的相關漲幅滿大，如果現在來看，美股已沒有什麼報復性反彈，因為已經下降20%以上，現在也修正到某一個程度，所以不可能有報復性反彈，台股也是一樣，「上下樓梯，現在已經上樓梯多一些」。

賴士葆說，是該報復的已經報復的不多了，回歸正常嗎？顧立雄說，因為資金寬鬆，大家就前景來看，對於前景疫情趨緩有樂觀的期待，事實上4月的表現看起來 ，台股也好和美股也好，都有不錯的表現。

賴士葆又問，中東的產油國股權基金都在賣台股換現金，金管會掌握了嗎？顧立雄說，外資無法看到他背後代表外資型態為何，分析上來看，最近因為油價崩跌 ，產油國需要資金，所以他出脫持股，但還要再觀察。

賴士葆追問，確不確定產油國和內資是你丟我撿？顧立雄說，無法確定。

賴士葆又問，外資近期還繼續賣超嗎？顧立雄說，外資4月有賣超，但比起3月大幅收斂，4月最後轉為買超207.89億元，到5月8日又賣超605億元。

賴士葆說，外界看到政府為了創造520行情，「主權基金拼命丟，我們拚命撿 」 ，要讓520好看，紅通通的520，台股變成外資提款機。顧立雄則說，外資的基金像是今天看到媒體報導，挪威主權基金百億元大買金融股，外資操作基本上有自己需求，也看到台股基本面。