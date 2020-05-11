寶佳提減資案未過 東元公司派股東會取得勝利
東元（1504）今（11）日於舉行股東常會，公司派與大股東寶佳集團，針對分別提出的現金減資、修改公司章程兩議案進行交鋒。雙方在股東會前，不斷隔空交火，吸引市場聚焦，最後寶佳提出的現金減資案未通過，東元所提修改公司章程等議案則過關，由公司派取得勝利。
東元所提第三案「公司章程」修正案，包括為增加資金籌措方式的彈性，支持公司各項業務發展，擬於既有額定資本額內，新增甲種、乙種及丙種特別股發行相關條文內容，以及擬將現行董事會15人名額，更改為7到11人，包含3名獨立董事。投票結果，第三案同意股數9.7億股、反對6億股，贊成比例55.52%，表決通過。
寶佳以東元帳上現金含約當現金近200億元，還要發行50億元可轉換公司債，若無法做更有效運用，不如退緩給普通股股東，今天股東會第四案「現金減資退還股東股款案」，經表決贊成6億股、反對9.7億股，贊成比例37.19%，表決未通過。
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