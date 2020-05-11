任金管會主委二年八個月 顧立雄自認最滿意這三點

立委曾銘宗今（11）日上午在立法院財政委員會詢問顧立雄擔任金管會主委二年八個月 ，史上任期第二長的金管會主委 ，他請顧立雄列舉一下，認為最滿意的主要三項政績？顧立雄自認是這三項：公司治理、金融科技與消費者的保護。

至於曾銘宗再問他未來一年的施政重點？顧立雄回答有五項，包括純網銀已進來陸續上路，數位金融時代加速發展，這時候資安風險作業面與信用卡風險、作業風險等，監理上仍得觀察；另外在接軌國際會計準則方面，銀行業適用巴塞爾資本協定（Basel Ⅲ）延後1年上路，保險業接軌IFRS 17國際財報標準修訂，因此保險業增資是重頭戲；至於證券業，在逐筆交易上路後，未來財富管理搭配銀行控管，齊心做好控管，這些部分都是金管會非常重視。

此外，總統蔡英文日前宣布行政院長蘇貞昌續任，正式啟動520後人事布局。立委賴士葆今（11）日亦在財委會詢問「520還會看到你嗎？」

金管會主委顧立雄對此指出，目前這階段是由總統和閣揆決定，「我目前還沒有接到電話」。

賴士葆繼續追問現在的心情為何？顧立雄表示，「我沒有特別的心情」。至於是否會想要換工作？顧立雄則說，若有機會回到民間，也是一件令人高興的事情。