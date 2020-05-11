520前破台股萬一 顧立雄說因這三原因

台股今（11）日開盤就衝破「萬一」，520總統就職會否出現「慶祝行情」？金管會主委顧立雄表示，現在國內股市表現相對穩健，有三大原因，首先是部分製造業還是逆勢成長，其次是疫情趨緩帶來前景看好，第三則是因資金寬鬆，但第二季上市櫃營收仍值得關注。

顧立雄今出席立法院財委會備質詢，立委曾銘宗問，在出口衰退和上市櫃營收衰退情況下，國內股市表現相對穩健，「外界看不懂」，怎麼解讀？外資持續賣出，但八大行庫、勞退勞保基金上周起積極買進，是否是營造520行情？

顧立雄表示，對於520行情「並無所悉」，但台股開紅盤，他認為有三大原因。

他認為，首先，股市所反映的產業面不單只是受創最嚴重的服務、航空、旅宿業，還有其他製造業，第一季有些出現逆勢成長，不是全然衰退，因此體質會相對比鄰近國家好。

第二，由於現在資金非常寬鬆，雖然外資還在賣超的階段，第一季有流出狀況，但事實上也又有回頭的情況；另一方面，對疫情趨緩的樂觀情緒，首先會反映在股市上面。

顧立雄指出，疫情如果有進一步趨緩，相對應的上市櫃公司表現還是會反映在第二季股市上，也就是說，最後回歸基本面，看總體經濟環境、疫情趨緩與否、製造業和服務業表現如何、經濟復甦狀況等，都是值得觀察的，第二季上市櫃營收也值得關注。以美國股市來看，投資人還在觀察是否逐漸解封，尤其紐約州、加州疫情是否趨緩等。