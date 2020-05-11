快訊

高雄路邊疑有爆裂物緊急交管 防爆小組打開木盒傻眼了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

顧立雄：銀行紓困貸款手續費上限1萬元二天內定案

經濟日報 / 記者葉憶如 / 台北即時報導
金管會主委顧立雄。圖／聯合報系資料照片
金管會主委顧立雄。圖／聯合報系資料照片

立委林楚茵今（11）日上午在立法院質詢時，提到民營銀行除了北富銀向民眾紓困收高額手續費，已從8萬元砍到3,000元以外，她詢問金管會主委顧立雄有沒有打算訂定一個合理的紓困收取手續費額度與比例？

顧立雄回應，經金管會普查後，目前看到定額紓困手續費大約在1,000元到10,000元多一些，他希望未來只要是各部會紓困貸款方案，不論是定額或是比例來收手續費，希望最高門檻不要超過10,000元，相關方案二天內會定案。

林楚茵表示，截至5月6日止，民營銀行受理紓困並核准的金額為227億元，前三名分別是陽信銀、玉山銀與北富銀，她詢問北富銀只排第三名，但已宣布減收紓困貸款手續費，其他沒有被公布的民營銀行，是否躲在後面繼續收高額紓困手續費，對被公布出來的北富銀反倒不公平，問金管會有沒有去普查所有銀行？

顧立雄回答，金管會銀行局已全面對所有銀行進行普遍的調查，相關資料上周五已整理回來，目前看到有一些是低額的免收，有些會按一定金額、按比例收取，有些是定額的收取。從目前資料來看，定額最高是沒有超過一萬元，大部份民營銀行收取的手續費費用大約在1,000到10,000元左右，有些較高的在10,000多一些。

林楚茵追問金管會是否能訂一個所有銀行適用的紓困手續費收取比例？顧立雄說，這先要給分是勞工紓困10萬元與小額營業人50萬元，都是免收手續費，小額部份希望銀行配合疫情相關紓困善盡社會責任；一定金額以上則希望符合比例原則，「降至3,000元，我們覺得是ok」，至於其他金額比較高的部份，「不談上億或是數十億元的貸款案的話，國內各部會紓困方案，不論是比例或是定額，希望儘量不要超過一萬元」。

金管會將會訂出一個定額或是比例收費的最高上限，最快這二天內會對外公布。

金管會 北富銀 顧立雄

延伸閱讀

八大行庫、勞退、勞保合力營造520行情？顧立雄：無所悉

520後續任金管會主委？顧立雄：沒接到電話

大同再爆陸資 金管會追追追

顧立雄：壽險已降租20~25%

相關新聞

力挺政府新南向 華銀海外信保基金業務連三年獲獎

華南銀行響應政府新南向政策不遺餘力，持續推展新南向業務，獲得海外信保基金108年度績優承辦銀行「總送保融資金額優等獎」、...

台灣人壽 新增區塊鏈理賠適用醫院

台灣人壽今（11）日宣布，繼高雄榮總後，即日起再與新北市醫學重鎮的輔大醫院，以及中台灣重要醫學據點之員榮醫院、員生醫院合...

銷售投資型保單更不易 金管會：逾65歲擬錄音錄影

新冠肺炎疫情全球蔓延導致資本市場動盪，立委在立法院財委會關切，投資人保單恐怕成為下一個金融風暴；對此，金管會主委顧立雄表示，不會。他並提出新政策方向說，銷售前須做好KYC（認識你的客戶），研議擴大投資型保單銷售要錄音錄影對象，由現在的70歲降到65歲。顧立雄表示，長者買投資型保單，過程要錄音錄影，金管會很關注。

普悠瑪草案通過初審 15歲以下孩童身故可領61.5萬元

普悠瑪草案今（11）日初審過關！立法院財政委員會今（11）日上午討論修正一直受爭議的保險法第107條，初審通過未來未滿的...

未滿15歲孩童身故 未來可領喪葬費用保險金

立法院財委會今（11）日通過保險法部分條文修正草案，未來未滿15歲孩童若身故，開放限額給付喪葬費用，初步以61.5萬元以...

立委關切醫院基金會參與上市櫃改選董事 要金管會管

立委費鴻泰今（11）日在立法院財委會上質疑，上市上櫃公司股東會即將開跑以及改選董事，他詢問部分特定醫院是否要繳稅？財政部...

被點名前進行政院 顧立雄：沒有這樣的訊息

總統蔡英文520就職在即，內閣將在下周四前總辭，今（11）日在立法院財委會上，多位立委關切金管會主委顧立雄去留，認為顧立...

投資型保單成下個金融風暴？顧立雄：不會

新冠疫情全球蔓延，立法委員在立法院財委會關切，投資人保單恐怕成為下一個金融風暴；對此，金管會主委顧立雄表示，投資型保單不...

顧立雄首度證實 研議65歲買投資型保單要錄音錄影

新冠肺炎疫情衝擊全球金融市場，民眾投資型保單爆糾紛，立委吳秉叡（11）日在立法院財政委員會詢問，70歲以上長者買投資型保...

完成公平會許可 金管會：純網銀最快第3季開業

立委費鴻泰今（11）日針對台灣銀行洛杉磯分行因居家辦公而被詐騙提出質詢，金管會主委顧立雄回應，金管會第一時間接獲通報，並...

營造520行情內外資你丟我撿？顧立雄：台股現在上樓梯

520前夕台股站上萬一行情，立法委員賴士葆今（11）日上午在立法院財委會表示，政府為創造520行情，產油國主權基金拚命丟...

520前破台股萬一 顧立雄說因這三原因

台股今（11）日開盤就衝破「萬一」，520總統就職會否出現「慶祝行情」？金管會主委顧立雄表示，現在國內股市表現相對穩健，...

熱門新聞

蘋果砸百億龍潭蓋新廠 研發新世代顯示器

沒有真排富 田主、契作大農也可領1萬元「紓困」

保費7月調漲 估10% 起跳

蘋果加碼百億 祕密在台擴廠

真是市長扛！ 新北420件紓困金發放由侯友宜蓋章

獨／紓困申請書 中央已退回給新北

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。