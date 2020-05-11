顧立雄：銀行紓困貸款手續費上限1萬元二天內定案

立委林楚茵今（11）日上午在立法院質詢時，提到民營銀行除了北富銀向民眾紓困收高額手續費，已從8萬元砍到3,000元以外，她詢問金管會主委顧立雄有沒有打算訂定一個合理的紓困收取手續費額度與比例？

顧立雄回應，經金管會普查後，目前看到定額紓困手續費大約在1,000元到10,000元多一些，他希望未來只要是各部會紓困貸款方案，不論是定額或是比例來收手續費，希望最高門檻不要超過10,000元，相關方案二天內會定案。

林楚茵表示，截至5月6日止，民營銀行受理紓困並核准的金額為227億元，前三名分別是陽信銀、玉山銀與北富銀，她詢問北富銀只排第三名，但已宣布減收紓困貸款手續費，其他沒有被公布的民營銀行，是否躲在後面繼續收高額紓困手續費，對被公布出來的北富銀反倒不公平，問金管會有沒有去普查所有銀行？

顧立雄回答，金管會銀行局已全面對所有銀行進行普遍的調查，相關資料上周五已整理回來，目前看到有一些是低額的免收，有些會按一定金額、按比例收取，有些是定額的收取。從目前資料來看，定額最高是沒有超過一萬元，大部份民營銀行收取的手續費費用大約在1,000到10,000元左右，有些較高的在10,000多一些。

林楚茵追問金管會是否能訂一個所有銀行適用的紓困手續費收取比例？顧立雄說，這先要給分是勞工紓困10萬元與小額營業人50萬元，都是免收手續費，小額部份希望銀行配合疫情相關紓困善盡社會責任；一定金額以上則希望符合比例原則，「降至3,000元，我們覺得是ok」，至於其他金額比較高的部份，「不談上億或是數十億元的貸款案的話，國內各部會紓困方案，不論是比例或是定額，希望儘量不要超過一萬元」。

金管會將會訂出一個定額或是比例收費的最高上限，最快這二天內會對外公布。