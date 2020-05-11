八大行庫、勞退、勞保合力營造520行情？顧立雄：無所悉

台股今天早盤後站上「萬一行情」，立委曾明今（11）日上午在立法院院財委會質詢問財金部會首長，是否有在營造520慶祝行情？金管會主委顧立雄和財政部次長吳自心都表示，沒有。

曾銘宗說，出口衰退，上市櫃公司營收也衰退，國內股市卻表現相對穩健，讓外界有點看不懂，請顧立雄解讀這種狀況。

顧立雄說，這可分兩塊解釋，一塊是股市表現的產業面不單只是最近受影響的餐飲旅宿業等，還有製造業，製造業第一季有些有成長，並非全然衰退，就產業面分布來看，有些產業表現不錯，台灣體質比相對鄰近國家好，第二是前景和資金寬鬆，現在資金非常寬鬆，外資第一季看起來有流出，但看起來現在有回頭，一方面資金寬鬆，一方面疫情趨緩，都會首先反映在股市。

曾銘宗提醒，製造業沒顧立雄講的樂觀，經濟部長沈榮津有說，很多接單6月底非常不樂觀；顧立雄說，第二季上市櫃營收是值得關注的。

曾銘宗問，外資持續賣超，但包括八大行庫和勞退、勞保基金上周起積極買進，他們在營造520行情嗎？顧立雄說「這個並無所悉」。

曾銘宗又問，八大行庫有接到電話要積極營造520行情嗎？財政部次長吳自心表示，「國庫署長剛才告訴我，沒有接到指示」。曾銘宗則表示，八大行庫董總可能會自動自發營造520行情。