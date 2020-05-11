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520後續任金管會主委？顧立雄：沒接到電話
520總統就職日即將來到，也代表新內閣將走馬上任，立委賴士葆今（11）日在立法院財委會問金管會主委顧立雄，「520以後還會看到你嗎」？顧立雄說，這由總統跟續任閣揆決定。
賴士葆說，總統蔡英文已經確定蘇貞昌續任閣揆了，「蘇貞昌沒有跟你講嗎」？顧立雄說「沒有」；賴士葆說「要講真話，有接到電話嗎」？顧立雄表示，「還沒有接到電話」。
賴士葆又說，「你心裡很期待，還是很忐忑」？顧立雄說，自己現在沒有特別的心情，都在想委員要質詢的部分，要努力扮演好現在的工作。
賴士葆說，剛才針對立委曾銘宗的答詢，顧立雄都已經說了未來一年的努力方向 ，這不是壞事，表示顧立雄有企圖心；顧立雄說，因為政策規劃都是連續性的，一開始每年要做什麼接下來的重點，都有規劃，自己在金管會主委任內已經兩年八個月，業務面要連續性規劃。
賴士葆問，「你兩年八個月會想換個工作嗎」？顧立雄則說，「我有機會的話，回到民間會是更令人高興的事情」。
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