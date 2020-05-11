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東元、寶佳股東會直球對決 法人：關鍵角色是外資

經濟日報 / 記者張義宮／台北即時報導
東元公司派與大股東寶佳集團，針對私募增資與現金減資案角力。左為東元集團會長黃茂雄，右為寶佳集團副董事長林家宏。 （本報系資料庫）
東元公司派與大股東寶佳集團，針對私募增資與現金減資案角力。左為東元集團會長黃茂雄，右為寶佳集團副董事長林家宏。 （本報系資料庫）

東元今（11）日舉行股東常會，大股東寶佳集團提案現金減資10%退還股東股款案，公司派持反對意見，雙方將以票決正面交鋒；法人認為，關鍵角色應是擁有東元股權超過三成的外資。

分析師指出，外資持股東元達33.33%，以外資素來中性偏向支持公司派的作法，加上ISS、Glass Lewis兩機構的投票建議，均反對寶集團提案現金減資的提案，並支持東元提案修改公司章程。這對東元來說，具有穩定軍心的效益。

不過，法人也表示，寶佳集團持續買入東元股票，有打長期戰的規劃及作法，作為因應明年東元有董事改選、推選新任董事長的重要改選，將扮演更有份量的發言權及話語權。

此次東元提案調整董事會總席次，由現有的15席降為七至11席，並明定獨立董事至少三席，以符合國際公司治理潮流，東元在董事席次瘦身，也受到外界關注。

第一大股東寶佳集團，合計持有東元4.38億股，持股比重提升到22.27%。東元已發行股份總額為19.67億股，持股愈來愈高，實力不容輕忽。

為爭取更多的股東支持，今年公司派及市場派雙方人馬也卯足全勁，在根據委託書徵求人徵求資料，東元集團會長黃茂雄、東元董事長邱純枝以及林弘祥以個人名義，加上東光投資、光元實業、東和國際投資、有萬科技等機構，委由全通事務處理公司和長龍會議顧問公司徵求委託書。

黃茂雄長子黃育仁以菱光科技和東友科技法人代表身分徵求委託書，均表達反對寶佳資產所提現金減資退還股東股款案的立場。

寶佳資產則委由康和綜合證券和聯洲企管顧問在市場公開徵求委託書，表達反對東元董事會所提修改公司章程案，並支持自身所提現金減資退還股東股款案。

在私募案布局，東元董事會也在修改公司章程事項提出增修發行甲種特別股、乙種特別股和丙種特別股的條文，並新增特別股股東會召開的條文依據。儘管東元日前暫緩私募案，不過未來不排除東元可能再召開特別股股東會討論私募案。

2019年東元營收479.1億元，稅後純益32.22億元，每股純(EPS)1.65元，是近三年新高。擬配發現金股利0.99元，配息率為60%，優於前一年的0.9元。

東元 股東會 減資

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