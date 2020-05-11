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熱炒520 官股、四大基金加碼台股

聯合報 / 記者趙于萱／台北報導
土洋法人看好台股盤堅向上。圖／聯合報系資料照片
土洋法人看好台股盤堅向上。圖／聯合報系資料照片

上周五美股不甩惡劣經濟數據，四大指數全面收紅，隨四大基金、官股行庫五月來天天加碼台股熱炒五二○、ＭＳＣＩ有望不調降權重，以及外資逆勢買超中小型股等，土洋法人看好台股盤堅向上，最快本周挑戰一萬一千點。

凱基投顧董事長朱晏民、安聯台灣科技基金經理人廖哲宏指出，觀望經濟數據，外資短線減碼台股，但指數沒有大幅下跌，反而個股表現突出，在經濟數據出爐美股反而上漲下，有利多頭表態。

官股護盤鎖定低基期權值股，包括元大金、友達、群創、台積電、遠東新和玉山金，上周均獲買超萬逾張，鴻海、中鋼、永豐金、新光金、合庫金、台新金等也買逾千張，官股另一手則賣超國光生、定穎、系統電等漲多股。

另一方面，ＭＳＣＩ將在周三公布新一季權重，由於過去一季台股表現不俗，領先多數新興市場，加上陸股權重不再大幅調升，統一投顧、兆豐投顧均預期台股不被調降，甚至有機會調高。

外資法人分析，近期外資雖持續偏空操作現貨，卻反手買超中小型股。熱錢主要瞄準合晶、泰博、大學光、富旺、聖暉、良維、順達、盛弘、光環、原相、品安等受惠疫情的題材、半導體和零組件股。高盛指出，國際投資人此波反彈大買疫情概念股及利基科技股，反映市場預期，經濟受挫將有Ｖ型反彈。

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