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熱錢炒匯？三外銀大買債 法巴擠下綠巨人奪「買債王」

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
法國巴黎銀行單月在台債市場砸下167.67億元重金，並在睽違近一年半後，再度登上國內「買債王」寶座，引起市場側目。 聯合報系資料照片
法國巴黎銀行單月在台債市場砸下167.67億元重金，並在睽違近一年半後，再度登上國內「買債王」寶座，引起市場側目。 聯合報系資料照片

具外資保管行身份的外商銀行4月大買台債，且專門鎖定到期日較近的短期債券，背後動機惹人疑竇；其中，法國巴黎銀行單月在台債市場砸下167.67億元重金，並在睽違近一年半後，再度登上國內「買債王」寶座，引起市場側目。

櫃買中心公布4月台債買賣超統計，債券交易員議論紛紛，因為第2季最愛買台債的金融機構竟非本土金融機構，而是「老外」（外商銀行），4月買債前五大排行裡，竟有三家為外商銀行，前十大裡更有五家，占比之高為過去罕見情況。

櫃買中心資料顯示，4月買債前五大機構，依序為法國巴黎銀行、中華郵政、渣打銀行、農業金庫和花旗（台灣）銀，其中又以法國巴黎、債市「綠巨人」中華郵政最為積極，單月買超金額雙雙突破百億元。

至於第六至第十名，依序為國銀龍頭台灣銀行、彰化銀行、德意志銀行、匯豐（台灣）銀與兆豐票券。

資深債券商主管指出，4月確實有不少外銀進場買債，並鎖定到期日較近的短期債券，推測這些外銀買債的主要原因是為了「停泊資金」。

不過，央行向來不樂見熱錢匯入後不買股票，反而大舉投入債市裡，因為美國公債殖利率高於台灣公債殖利率，熱錢千里迢迢來台，沒投資股市，反而跑進利率較低的債市，明顯不合理；按過去經驗，熱錢買債並不是著眼利差，而是想在台灣滯留，坐等新台幣升值賺匯差，也就是央行最感冒的「炒匯嫌疑」。

不過，資深券商主管緩頰說，外銀買短券，不全然都是為了炒匯，有些是和本土銀行一樣，因為餘裕資金太多，只好買一些短期公債作為去化管道。

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