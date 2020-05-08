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歇業他遷不明 金管會宣布奕智博即日起停止公開發行

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導
金管會公告元月9日已下市公司奕智博，因經財政部北區國稅局汐止稽徵所認定歇業他遷不明，致無法履行證券交易法相關義務，金融監督管理委員會依公司法第156條之2第4項規定，宣布停止該公司股票公開發行。 圖／聯合報系資料照片
金管會公告元月9日已下市公司奕智博，因經財政部北區國稅局汐止稽徵所認定歇業他遷不明，致無法履行證券交易法相關義務，金融監督管理委員會依公司法第156條之2第4項規定，宣布停止該公司股票公開發行。 圖／聯合報系資料照片

金管會今（8）日公告元月9日已下市公司奕智博，因經財政部北區國稅局汐止稽徵所認定歇業他遷不明，致無法履行證券交易法相關義務，金融監督管理委員會依公司法第156條之2第4項規定，宣布停止該公司股票公開發行。

元月9月奕智博即已遭台灣證交所強制下市，主要因為之前未如期繳交財報且同時遭票交所列為拒絕往來戶，該公司上市股票2020年1月9日強制下市，有2700餘名股東股票慘淪為壁紙。如今更遭停止公開發行。

玻璃基板強化加工廠清惠光電2019年7月易主，由六易控股取得經營權，並更名為奕智博國際，其營業項目為境外網路博奕委外專業服務，網路益智娛樂遊戲(線上麻將、撲克、百家樂等)、視頻真人互動娛樂遊戲(InteractiveGaming)等。但之後證期局認為其2018年報、2019年前二季共三本財報內容有疑義需要重編，但公司沒有完成，去年11月更因無法如期繳交第3季財報，台灣證交所與證期局宣布其股票自2019年11月19日起遭證交所勒令停止交易，之後財報持續難產又被票交所列為拒絕往來戶，導致股票面臨強制下市命運，今年元月9日已強制下市，但仍具公開發行公司資格。

不過因經財政部北區國稅局汐止稽徵所認定歇業他遷不明，致無法履行證券交易法相關義務，金管會證期局今日再度宣布停止該公司股票公開發行。

財報 證交所 金管會

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