英國保誠人壽 推20倍保障外幣終身壽險

面對人生風險，英國保誠人壽提出超前部署的觀念，提醒民眾在保障及財務兩方面都要確保自己做好準備，才能在風險來臨時更從容以對。

首先，一定要將保險保障買足，才能無後顧之憂；其次，趁年輕時選擇適合自己的理財工具，善用時間複利的效果，為未知的風險及退休後的生活做好準備。

英國保誠人壽表示，即使收入不多也務必盡早做好理財規畫，尤其在此經濟環境動盪之時，更應妥善管理資金分配，善用專款專戶的方式，選擇高保障且能長期累積財富的理財工具，才能安享美好的彩色人生。

為提供保戶更有利的商品，英國保誠人壽與磊山保經公司聯手推出保誠人壽彩色人生外幣終身壽險，以較低的保額門檻吸引年輕族群的投入，繳費20年即享有終身保障，幫助保戶提早規劃將來，趁年輕時超前佈署彩色人生。

保誠人壽彩色人生外幣終身壽險具備三大特色，滿足人生在壽險保障、退休規畫、資產傳承等三大需求。

一、高額保障，圓夢彩色人生：繳費期間內享有年繳保費20倍的高額壽險保障，且保額有機會透過分紅而增值，適合年輕人在事業衝刺及剛成家之時，將風險轉嫁給保險公司，專心於事業的發展，利用高保障守護最親愛的家人。

二、雙重紅利，安心規畫退休：自第11保單周年日起至110歲，有機會享有「增額分紅保額」及「額外分紅保額」的分配，逐年累積資產為將來做好準備。

該商品為英式分紅，自第11保單周年日起，有機會享有分紅保額分配，持續累積保額、提高保障給付金額，隨著年紀漸長，責任的加重，透過分紅保單給家人更多保障，並為將來退休做好準備。

三、分期給付，彈性資產傳承：特別設計保險金分期給付選擇權，保險金可定額給付受益人，讓傳承予摯愛或家人的財富，能夠有規畫地運用下去。

以30歲男性投保本商品為例，基本保險金額美元20萬美元，繳費20年，原始年繳保費4,400美元，折扣後年繳保費4,356美元。

除了終身享有壽險保障，自第11保單周年日起，有機會享有保單紅利。當被保險人保險年齡達110歲之保單周年日仍生存時，將可獲得祝壽保險金及假設紅利保額共計61萬7,607美元。

分紅保單專家英國保誠人壽深耕台灣逾20年，關心客戶在人生各階段的健康與保障(Health & Protection)、子女教育(Education)、資產規畫(Asset Planning & Transferring)以及樂活退休(Retirement)等四大需求，持續發展各類符合客戶需求的商品與服務。

保誠人壽彩色人生外幣終身壽險以「分擔風險、紅利共享」的設計理念，達到對現在生活的保障，更確保未來退休規畫、資產傳承的無虞，讓保戶真正達到一起好幸福的彩色人生。