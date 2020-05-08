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社區銀行力挺小規模客戶 瑞興銀拚紓困貸款隔日撥款

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
瑞興銀拚50萬元周轉金最快於申辦隔日撥貸。圖/瑞興銀行提供
瑞興銀拚50萬元周轉金最快於申辦隔日撥貸。圖/瑞興銀行提供

全球各地新冠肺炎疫情持續肆虐，台灣疫情狀況雖較趨緩，但許多企業仍無法避免世界經濟急速衰退所帶來之衝擊，瑞興銀行除了響應政府各項紓困方案，針對中小企業與微型企業主提供貸款與融通專案之外，更積極配合中央銀行推動「小規模營業人簡易申貸」方案，並請力拼申請隔日即可撥款，協助受疫情影響之微小型企業主迅速取得營運週轉金，緩解營運壓力。

瑞興銀行表示，凡符合紓困方案申辦相關資格之企業主或營業人，皆可於今年12月31日前至瑞興各分行洽詢、辦理。

「小規模營業人簡易申貸」方案適用於有稅籍登記，且每月營業額低於20萬元、免開統一發票之攤商與店家。瑞興身為社區銀行，因地緣關係，擁有許多小規模營業人之客戶。

瑞興銀行表示，紓困方案甫經公告當日，已有多位符合資格之客戶前往分行申辦，包括小吃店、早餐店、服飾店與寵物美容用品店業者。由於小規模營業人申貸方案之徵審流程相對簡便，為體諒客戶在資金上之緊迫需求，瑞興銀行也特別加快作業程序，讓客戶最快能在申辦日之隔天即順利收到款項，比政府提出的三天核貸更為迅速。

瑞興銀行表示，此次央行推出之「小規模營業人簡易申貸」方案提供每戶貸款額度最高50萬元，只要符合申貸相關資格且債信正常即可核准貸放，2021年3月27日之前年利率不超過1％，且一次撥貸，本息按月平均攤還，貸款期限最長3年。欲了解紓困方案詳細內容，請洽瑞興銀行官網新冠肺炎紓困專區或各分行服務專員。

瑞興銀行 疫情 肺炎

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