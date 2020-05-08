國泰世華銀簡易站 將進駐宜蘭全聯超市

國泰世華銀行於今年2月中與全聯天母天玉店攜手推出「國泰世華金融服務站」長駐店，接著更於南港、五股、桃園及台中、台南跟高雄等地區的全聯門市設置機動點，接觸不同地區的居民，截至4月底為止，已協助逾2,000位客戶解決開戶收件、信用卡或是國泰世華行動銀行APP等相關金融問題，顯示消費者接受度相當高。

今年5月雙方再度攜手前進宜蘭！將於全聯福利中心羅東光榮店推出金融服務站機動點，期待能將金融服務深入更多有需求的角落，做消費者的好鄰居。

國泰世華銀表示， 「國泰世華金融服務站」提供開戶申請收件、數位服務推廣與諮詢、信用卡申辦及優惠諮詢、自動化設備諮詢與教學等四大業務，並打破傳統銀行時間與空間限制，將服務時間延長至晚上9點，不僅創下銀行業先例，同時也大大提升消費者享受金融服務的機會跟方便性。

對於機動點選擇進駐宜蘭縣羅東鎮，國泰世華銀行鄭有欽資深副總經理表示，宜蘭縣目前人口逾45萬人。國泰世華在宜蘭有一間宜蘭分行，而全聯福利中心在宜蘭縣則擁有20家分店，其中6間在羅東鎮，此次希望能透過機動點進駐全聯羅東光榮店，拓展國泰世華在宜蘭地區的服務範圍，深入社區滿足宜蘭居民的金融需求，實現客戶在哪，國泰世華金融服務就在哪的「鄰」距離精神。」

透過機動點限期進駐各個地區，國泰世華也直接觀察到不同社區對金融需求的差異，例如五股工業區的客戶特性為進出園區較為匆忙，下班時間也不太會於此區域多做停留，所以講求的是迅速又有效率的服務；而在台中住宅區駐點時，則能感受到客戶在晚上有更多的時間來到金融服務站諮詢業務，所以總體的人流也相對較高，同樣的服務天數下，台中住宅區的服務人次較五股工業區多3成左右。

對應此現象，國泰世華也積極彈性調整服務模式滿足不同區域的特性與需要，兩個月的服務期間也收到許多客戶的反饋及好評，對於金融服務站人員的服務都感到親切又專業，同時也希望能在更多區域看到國泰世華金融服務站，讓金融服務更便利。

國泰世華銀行表示，金融服務站試辦以來，打造親切且便利的服務環境，提供客戶在生活上即能享受金融服務的需求，不論是ATM便利的繳費功能教學，或是行動銀行零時差的服務說明，皆為數位金融的普及化盡推動之力，而接下來國泰世華金融服務站機動點也會分別於全聯台中市政店及蘆竹光明店駐點，藉由走訪各地區的模式實現與鄰常在的精神。