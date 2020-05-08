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防疫投資術 元富「翻轉學堂」線上直播夯

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

新冠肺炎疫情衝擊全球股市，元富特將「元富證券翻轉學堂」股市投資講座改為YouTube線上直播模式。在這段防疫期間，「宅在家」推升遠距視訊、遠距教學服務外，元富統計「元富證券翻轉學堂」2月以來共舉辦五場講座，其YouTube累積觀看次數高達近3,500人次；非重複觀看人數擁有近1,500人。

元富2月場講師(妮可)林子微，以小資族為對象，分享效率及高周轉是投資必要手段，講師活潑又不失專業的風格，吸引許多年輕人關注，創下非重複觀看人數近500人；3月場講師點石Ego與順流小畢，分別傳授投資風險控管與如何穩定獲利等心法，直播當天反應熱烈，平均每五分鐘就有留言提問；4月場講師陳唯泰及籌碼喬哥，以破除對除權息行情的刻板印象與提高勝率的關鍵選股法為題，帶來精闢分析，不僅有留言稱讚，更表明要重複觀看。

「元富證券翻轉學堂」5月12日邀請股票及期貨熱門講師-戴成霖，傳授「看準主力近期籌碼，分享專職操盤手如何買對股票」，從大盤趨勢分析至個股選股，一一剖析股票實戰案例，讓大眾了解不同於一般散戶的投資邏輯。5月19日將邀請電視財經節目知名分析師-老王(王倚隆)，談談「當全球吹起降息風時，錢放定存是否為最壞投資？」，分享如何在低利率時代選股，以及哪些商品可發揮保值效果，協助投資人掌握布局時機。5月份「元富證券翻轉學堂」精彩可期，歡迎踴躍報名。報名網址https://reurl.cc/Qde5Vq

元富 YouTube 疫情

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