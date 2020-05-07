最棒的母親節禮物 四類媽媽必備保單

一年一度的母親節將至，元大人壽建議不同身分的媽媽們，考慮挑選既實用又能分散人生風險的「保險」禮物，以犒賞長年來的辛勞。

元大人壽表示，不同身分別的媽媽，保險規劃重點也不盡相同。可依身分別區分為懷孕媽媽、全職媽媽、職場媽媽及空巢媽媽四類。

「懷孕媽媽」最能感受到將為人母的忐忑，一來為迎接即將誕生之家庭新成員感到喜悅，但又擔心即將出世孩子的健康狀況，建議懷孕期間投保婦嬰險。

婦嬰險為胎兒提供多項特定疾病保障，讓懷孕媽媽可以安心養胎，孩子出生後更能立刻擁有醫療保障，而兼具還本功能的婦嬰險更能為孩子進行教育金之準備。

「全職媽媽」主要負責照顧家人生活起居，家庭主要收入來源為另一半，導致保險規劃以先生為優先，而輕忽主婦保障規劃。

儘管全職媽媽非家中主要經濟來源，但若遭受疾病或意外也會對家庭造成衝擊。元大人壽建議，全職媽媽不妨善用實支實付與住院日額兼具的醫療險照顧，以免於疾病之威脅，也可以規劃一次給付型的重大傷病險，補償因病造成的額外支出或轉請他人照顧家中成員的經濟壓力。

「職場媽媽」猶如兩頭燒的蠟燭，面對工作與家庭的雙重壓力，身體健康容易亮紅燈，除了像「全職媽媽」一般應購足醫療保障外，更要將家庭責任納入考量，如壽險保額要規劃足夠，最好額度足以支應各種家庭貸款和生活費，可照顧家中年幼孩子直至他們成年、具有謀生能力。此外，擔任外勤工作或出差頻繁的職場媽媽因風險較大，更需加保意外險，提高個人的意外保障額度。

面對子女成年、經濟獨立離家後的「空巢媽媽」，隨著年紀漸長、生理機能逐漸退化，拉高醫療保障更是空巢媽媽不容忽視的保障規劃重點。

此外，空巢媽媽應把握在退休前最後幾年收入最豐厚的階段，努力儲備退休金，同時思考如何將財富傳承子女。

元大人壽建議，兼具退休準備及財富傳承之利變型壽險不失為規劃工具的一個好選項，不但可穩健累積財富，更具資產傳承效果，可將自己畢生努力累積的財富留給下一代。