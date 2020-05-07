防疫居家辦公 台銀洛杉磯分行被詐騙45萬美元

疫情蔓延全球，企業紛紛採取居家辦公等防疫措施，台銀美國洛杉磯分行因防疫居家辦公，傳出被假冒銀行往來客戶者，以電子郵件指示轉帳方式，騙走45萬美元。

金管會今（7）日表示，此案主要是詐騙者寄出電子郵件，做匯款交易指示，收到信件的業務第一線人員，因防疫居家辦公，無法執行匯款，於是轉給分行的人員執行，分行的人員未再作確認，就依指示匯款。

隔幾天，對方再來第二次匯款指示，由於這跟客戶交易習慣不同，行員才警覺，跟客戶確認才知沒有指示匯款，事後核對時發現，電子郵件的地址一個字母不同。

對於詐騙者如何知道客戶的電子郵件地址？銀行有無個資外洩問題？金管會表示，目前並不知道。

有關人士表示，不排除這家企業客戶的電腦被入侵的可能，如駭客入侵蒐集到備份郵件，才仿冒跟銀行指示匯款。

至於客戶損失？金管會銀行局副局長莊琇媛說，若是銀行問題造成，銀行要負責。

莊琇媛並表示，本案是因電子郵件地址一個字母不同，未核對出來，為詐騙案件，不屬於中油及台塑被駭客入侵類型。

至於是那一家銀行？被詐金額多少？莊琇媛均不願透露，僅表示案件還在處理中。

消息來源透露，被詐騙的是台銀洛杉磯分行，金額約45萬美元。台銀往來的這家企業主要是將位於洛杉磯分行的款項，轉帳到位於亞洲分行的帳戶，有可能是大企業。

銀行已向當地警方報案，並向金管會通報重大偶發事件。