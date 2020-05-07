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疫情來臨 安永向董事會提十大建言

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

新冠肺炎疫情持續威脅，2020年全球景氣衰退的態勢已形成，安永聯合會計師事務所今（7）日發布全球訪談結果，提出董事會因應疫情的十大建議。

首先，安永建議，董事會可扮演參謀的角色，討論危機回應措施，董事會必須與管理階層主動討論因應計畫，共同合作，以確保危機管理決策反映出企業的目標、價值和文化，同時滿足立即的短期需求。

第二，在於強化危機管理團隊，安永指出，在疫情爆發前，只有21%的董事會成員相信自己的組織在規劃、溝通、恢復和復原能力上已做好萬全準備足以應付風險。

第三，定期溝通以確保員工健康幸福，安永表示，許多員工對自己的健康和財務安全感到焦慮，領導者務必定期向員工傳達明確而堅定的訊息，這些內容不必由董事們親自宣布，但應確保管理階層會適當反應組織的領導價值。

第四，應重新評估風險，安永表示，董事會應確保團隊評估疫情和其他風險間的相互依存度，包括第三方風險，例如遠距運作加重科技倚賴，可能導致網路漏洞增加。

第五，在於確保供應鏈流暢，安永表示，疫情對供應鏈造成巨大壓力，董事會務必確保管理階層主動管理與重要供應商的關係，適時核准必要但高於平常的成本支出，以維持供應鏈的運作。

第六，模擬危機管理，例如針對重大網路攻擊的反應、同步進行財務壓力測試和情境分析，以反映當前的財務和經濟趨勢。安永指出，在新冠病毒疫情爆發前，只有19%的企業經常進行模擬演練、壓力測試和情境分析。

第七，確保與董事會持續的溝通。安永表示，在疫情之前，對於管理階層呈報危機的演變對組織的營運表現有何衝擊一事，只有12%的董事會有信心。

第八，透過網路遠距方式維持會議進行，安永指出，在此非常時期，董事與董事會及管理階層之間應加強而非減少溝通，董事會應考慮建立定期召集董事會或功能性委員會，無論是常設董事會電話會議或溝通計畫，都有助於讓董事獲悉最新資訊。

第九，減輕財務衝擊並交流訊息，安永表示，董事會應研究所有應變措施以因應營收銳減帶來的立即衝擊，可能的措施包括調整銷售價格、尋求額外財務支援和重整債務。董事會也應與管理階層合作，確保參與並妥善運用政府的振興經濟計畫。為了鞏固投資人的信心，董事會、審計委員會基於周全的假設，確保有關疫情的衝擊已反映於預估營收及其他財務計畫中，並向投資人清楚傳達這些資訊。

最後，則是留意激進投資人的威脅，董事會應留意激進投資人，可能在市場恐慌之際從中獲利，因而導致股票價值下跌。

此項調查是在疫情爆發前進行，邀請全球500位董事進行調查訪問，並整理訪談成果及提出即時觀點。安永審計服務部營運長涂嘉玲建議，董事會必須支持和適當地指導管理階層，針對危機擬定即時因應策略、確保為企業建立恢復能力、考量網路攻擊、人力議題和競爭對手威脅。

安永 疫情

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