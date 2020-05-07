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立委痛批新光金「家天下」　金管會不介入調查

聯合報 / 記者戴瑞瑤／即時報導

新光金獨董槓副董事件，立委費鴻泰日前在財委會上痛批新光金是「家天下」，要求金管會調查，新光金大公主吳欣盈昨也透過臉書反擊。金管會今表示，沒有介入調查，且對於新光金的個案，沒有評論。

費鴻泰日前在財委會上痛批新光金是「家天下」，更說：「這家公司治理是零分，他家女兒愛幹什麼就幹什麼，金管會都不管！」要求金管會啟動調查。

新光金大公主吳欣盈昨透過臉書反擊，她表示，費在立法院影射她介入公司治理，若主管機關查證屬實，她願向社會大眾致歉，「反之，若無此事，費委員是否應就調查結果，公開向本人道歉。」她說自己目前不是董事會成員，費鴻泰無的放矢指控並消費本人，藉此博新聞版面，而非專業問政。

金管會今對此列出四點回應，第一，金管會對新光金個案沒有評論；第二，金融業屬特許行業，對其公司治理應有更高標準的要求。金融業家族化的問題在於較易有相關利害關係人交易或不當行為損及金融業權益，進而影響社會大眾權益，因此需要有好的公司治理。

第三，金控公司應依證券交易法相關規定及「金融控股公司治理實務守則」，強化董事會職能、發揮審計委員會功能、資訊揭露透明化，落實執行公司治理；第四，金管會將透過強化金融業自身法令遵循與內稽內控及董事會職能，並要求董事會應監督建立有效的利益衝突防範及利害關係人交易控管等機制，持續透過金融檢查及日常監理，檢視金融機構公司治理及內部控制執行情形。

新光金 金管會

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