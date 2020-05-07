雙鴻吞筆電商機 4月營收創新高

散熱模組大廠雙鴻（3324）今（7）日公告上月業績，今年4月營收首度突破10億元大關，來到10.35億元，月增11.2%、年增21.7%，單月營收創歷史新高，業績表現亮眼。

雙鴻今年前四月合併營收32.76億元，年減0.7%。雙鴻上月營收大爆發主因來自筆電需求暢旺，帶動筆電用散熱模組出貨量激增，推升單月營收寫下新猷，也讓本季營運有一個好的開始。

日前雙鴻董事長林育申曾在法說會上指出，新冠肺炎帶動遠距教學以及在家上班趨勢，推升全球筆電需求激增，目前筆電散熱模組的訂單能見度相當高，成為第2季營收成長主要動能，預料本季營收將季增35%，全年營收則估增15%。

據悉，雙鴻今年從筆電客戶接下的訂單，是去年的2.5倍，因此都在積極趕工出貨，出貨產品主要以薄型熱管為主，但約有10%比重是出貨薄型熱板，預料未來隨著高階筆電機種增加，薄型熱板的滲透率有望逐步擴大。

事實上，全球前八大筆電品牌廠，約占全球筆電93.1%出貨量，而雙鴻是主要的散熱模組供應商，自然受惠最深。雙鴻指出，這波來自筆電的散熱模組急單，將會持續到6月底，因此對本季業績有明顯貢獻，而下半年因為原本就是產業旺季，因此訂單不會太差。。

雙鴻今日股價大漲7元，收173元，股價重新站上5日均線，而土洋法人昨日也同步站在買方；其中，外資大買722張，自營商也買122張，投信則沒有進出，總計三大法人買超844張。