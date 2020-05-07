宏遠證觸角延伸花東 買下光隆證據點

宏遠證（6015）今（7）日舉行重大訊息說明會，將拓展營業觸角至花東地區，以0.35億元受讓光隆證券營業權益及相關資產設備，將使宏遠證累計旗下營業據點達10處，將持續拓展經紀業務營運規模，提升宏遠證的經紀業務獲利規模與成長動能。

宏遠證今日召開董事會通過受讓光隆證券，光隆證券為花蓮地區單一營業據點的專業經紀商，主要營業項目為證券及期貨交易輔助業務，經營型態單純且具有獲利能力，營業員共8名、後勤人員19名，總開戶數達3.9萬，實際交易人數約0.22萬。

宏遠證券發言人廖宏彬指出，光隆證券過去三年平均稅後純益達3,008.4萬元，而就近幾年的營業讓與案比例（超過3倍）來看，本次比率達1.16倍，算是相當合理且不錯，另外，也看好客戶折讓率低、交割餘額偏高等優勢，預期1.5年至2年後可以完成讓禮金回收，此案將再送交股東會以及金管會，擬定2021年2月17日為讓與基準日。

同時，今日宏遠證也公布營收表現，3月營運方面受到金融市場波動影響，自營部位有受傷，不過4月隨著國際情勢、金融市場回穩，獲利表現也跟著回到水準，4月稅前盈餘1.71億元、稅後盈餘1.70億元，每股純益（EPS）達0.51元；累計前四月稅前盈餘虧損0.96億元、稅後盈餘虧損0.96億元，EPS為-0.28元。