疫情影響　國銀對中小企業放款月增近800億

金管會銀行局今公布3月國銀對中小企業放款金額，受到新冠肺炎疫情影響，許多中小企業發生營收下降等狀況，在政府推出紓困前就提前向國銀借款，讓3月中小企業放款單月增加近800億元，今年第一季增加逾千億元。

根據銀行局統計，截至三月底，國銀對中小企業放款餘額超過7兆元，其中3月份單月增加799.16億元，光今年第一季就增加1056.61億元，比起去年3月底增加8.79%，年增5660億元。

目前政府正積極推動中小企業紓困貸款，銀行局副局長莊琇媛表示，中小企業紓困貸款會包含在中小企業放款統計中，但因為中小企業紓困方案是三月多才公布，主要會反映在4月的數據上，從目前3月的數據來看，增加不是因為有推出紓困貸款。

莊琇媛說明，3月中小企業放款增加，主要是新冠肺炎疫情在今年初爆發，許多中小企業在疫情剛開始時已經出現營收減少，但因公司還必須支付人事等固定成本，有營運資金或其他資金需求，因此已經提早開始向銀行貸款，導致三月中小企業放款增加金額比以往多。

此外，今年國銀對中小企業放款增加目標金額將出爐，目前正等政院核定，銀行局官員透露，今年目標會比去年的2700億元還多，主要是今年受到疫情影響，若考量到經濟成長率下滑的情況，今年目標其實應該要下降，但政院還是希望國銀在這波疫情衝擊下，能夠對中小企業放款加強辦理，所以設定較高目標值激勵銀行達成目標。