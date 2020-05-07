新光金被批家天下 金管會作出四點回應

新光金獨董在董事會發言，反對副董事長李紀珠擔任下屆董事候選人，新光金隨後又聲明稱獨董所言非事實，立委費鴻泰質詢時批這家金控「家天下」，對於新光金是否真的「家天下」，金管會今（7）日作出四點回應。

金管會表示，第一，金管會對新光金此個案，沒有評論，也沒有啟動調查。

第二，金融業屬特許行業，對公司治理應有更高標準的要求。金融業家族化的問題在於較易有相關利害關條人交易或不當行為，損及金融業權益，進而影響社會大眾權益，因此需要有好的公司治理。

第三，金控公司應依證券交易法相關規定及「金融控股公司治理實務守則」，強化董事會職能、發揮審計委員會功能、資訊揭露透明化，落實執行公司治理。

第四，金管會將透過強化金融業自身法令遵循與內稽內控及董事會職能，並要求董事會應監督建立有效的利益衝突防範及利害關係人交易控管等機制，持續透過金融檢查及日常監理，檢視金融機構公司治理及內部控制執行情形。