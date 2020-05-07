英國保誠人壽邀保戶 一起對媽媽勇敢說愛

英國保誠人壽今(7)日表示，該公司近年舉辦的母親節活動，無論親子音樂會、親子烘培或親子花藝，均受到保戶的熱烈迴響與好評，每次一開放報名隨即秒殺名額。今年的母親節，因為受到新型冠狀病毒疫情影響，取消實體活動，改舉辦「勇敢說愛」活動。

由於觀察到一般民眾可能因為個性內斂或從小養成文化，不習慣開口對家人說出感謝與愛，英國保誠人壽特地在4月下旬透過eDM 及LINE 邀請保戶線上留言，寫下平日沒有機會與家人表達的甜蜜話語，並設計了溫馨的實體卡片，將收集到的動人文字一一套印客製每一張卡片，於母親節當週將這些動人的祝福，傳遞給保戶指定的收件人。

英國保誠人壽的勇敢說愛母親節活動，原本提供300位名額讓保戶留言，沒想到一開放報名隨即額滿，因此立刻加碼到500名，留言內容除了感謝媽媽或妻子的辛勞付出外，也有對姊姊、奶奶、婆婆的感謝。

不少保戶留言要媽媽好好的愛自己、好好照顧自己健康；有孫子感謝阿嬤如媽媽般照顧自己無微不至；有保戶感謝婆婆的付出與關懷。還有一些新手媽媽，成為人母照顧孩子後，更體會到自己母親的辛勞與偉大；更特別的是有些保戶留言寄予想念與祝福給已經離開人世的母親，分外感人。

英國保誠人壽提醒大家要珍惜當下，把握與身邊摯愛相處的每一個時刻，不吝傳遞感謝與祝福，每一天勇敢的向所愛的人說出「我愛你」。

秉持「誠心誠意 從聽做起」的品牌精神，英國保誠人壽除了聆聽客戶需求，提供適切的保險保障協助保戶與其家人分擔風險外，也提倡「一起好幸福」的理念，透過精心規畫的保戶活動，持續為保戶創造幸福時刻。

歡慶母親節，即日起至5月底，媽媽們可以透過「LINE一起好幸福朋友圈」預約英國保誠人壽和台北醫學大學醫療體系萬芳醫院合作的保戶專屬健康管理電話諮詢免費服務，媽媽們別忘了在照顧家人的同時，也要記得照顧自己。