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安聯人壽投資型保單 讓媽媽享福又富貴

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

現代母親家庭、職場蠟燭兩頭燒，媽媽您累了嗎？安聯人壽今（7 )日建議，不論是新手媽媽還是已經升格為阿嬤的銀髮媽媽，在5月這個感恩的時刻，除了等待子女送禮物、買蛋糕、請吃大餐外，更可主動依照自己人生各階段的保障需求，善用不同類型的投資型保單，增加壽險保障，實現自我財務規畫，以及分散風險的資產配置方式，成為不同「年資」媽媽們享福又享富的聰明選擇。

若再輔以使用「安聯I探索」模組化需求分析，可協助母親們立即檢視自己人生保障與財務規畫是否有缺口，讓家庭幸福更加安全穩固。

行政院主計處統計，2016年台灣已婚婦女約517萬人，實際勞動比率約57%，全台等於有296萬已婚女性，同時肩負家庭、事業兩頭的重擔。對照內政部另一項調查指出，超過八成的已婚婦女收入，必須用來貼補家用，更有近四成的婦女，把八成的薪水都花在家用，可見社會上有越來越多媽媽幫忙分擔家庭經濟開支，她們對於財務規畫的需求也日趨謹慎。

在母親節即將來臨之際，安聯人壽表示，家庭、工作兩頭燒的媽媽，時間很寶貴，因此更需要一個事半功倍的財務規畫工具，協助自己打造一份實際且可達成的財務計畫。其中投資型保險具透明、彈性且有人身保障的優點，可幫助媽媽們兼顧中長期之人身保障與財務規畫，從新手媽媽、熟齡媽媽，甚至是阿嬤級的銀髮媽媽，皆可依照現階段經濟收入、保障需求，申請調整保單內容，打造一份安心的保障。

媽媽的退休規畫，安聯can help！調查顯示，現代媽媽對退休準備的期待較高，有高達43%的媽媽認為要準備2000萬元以上才能安心退休。若媽媽退休後僅領取勞保老年年金、國民年金，根本不夠支付退休後的生活所需。安聯人壽建議，媽媽們應自行準備退休規畫，規畫工具的選擇建議以穩健為主，可選擇符合自身保障需求，且可領取穩定現金流的終身保險商品。

安聯人壽智聯人生(外幣)變額年金保險，聯結委託安聯投信代操之美元計價全權委託帳戶，於年金累積期間內除了由專業投資團隊進行投資配置之外，還具有身故美元保費保本特性的保險商品，在每年依約繳付身故保證費用後增加了最低身故保障，身故保障金額為所繳美元保費與全委帳戶價值的1.06倍，兩者取其高，並加上未領取的停泊帳戶價值，兼具提供客戶現金流與傳承資產的需求。

安聯人壽智聯人生(外幣)變額年金保險的保費計算單純，較一般壽險之危險保費會因年齡增長而調高，其所收取之身故保證費用為全委帳戶價值的0.5%，適合風險承受度相對較低的屆退族及退休族，讓媽媽退休後也有機會月月擁有現金收入。

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