壽險大戶搶買!央行標售30年債得標利率0.769% 歷史新低

在壽險與銀行大戶積極搶買下，中央銀行今（7）日標售30年公債，得標利率落於0.769%，低於市場預期的0.77%，為歷史新低紀錄，並較去（2019）年11月標售的同年期公債，劇跌0.231個百分點。

「標售結果不錯，銀行和壽險都很積極」，資深券商主管分析。

根據央行統計，今日標售300億元的30年公債，保險與銀行搶最兇，分別奪下36.67%、32.83%，至於證券業，雖標下30.5%，但其中絕大多數為銀行與壽險的委託標售，自行得標的金額估計只有10億元。

券商主管分析，30年券標售有兩大亮點，一是利率不僅低於預期，還續創歷史新低，二是投標倍數高達2.27倍，創過去兩年以來的最高紀錄。

由於30年期公債是台灣最長的公債，此一利率水準可視為台灣債券利率的「天花板」價。

今年農曆春節過後，新冠肺炎疫情全球蔓延，各國央行紛紛降息救市，我國央行也在3月下旬的第1季理監事會議上決議調降利率1碼，帶動國內債券、存款利率全面走低。

雖然台債利率頻頻探底，對壽險投資報酬率造成顯著衝擊，但壽險資金出走海外，即使能得到較高的投資報酬率，卻得承受匯率風險，「全世界都在降息，帶動債券利率走低，台債的好處是沒有匯率風險，壽險業滿手游資時，一定會卯起來買」，券商主管說。