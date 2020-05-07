玉山金總座：肺炎衝擊 料國內Q2信用卡刷卡量持續萎縮

玉山金今（7）日舉行法人說明會，首季信用卡淨手續費收入成長4.1%，簽帳金額成長22.0%，整體市占率提升至15.4%，在信用卡有效卡及累積簽帳金額淨增量排名市場第 1，顯示玉山信用卡首創即時核卡、綁卡、自主管理等創新服務。

而觀看新冠肺炎疫情對手續費收入影響，玉山金控總經理黃男州指出，玉山金控首季淨手續費收入50.2億元，較去年同期成長23.3%，主要來自財富管理淨手收24億元，較去年成長36.0%，創下歷年來首季新高。

但他認為，疫情對第2季挑戰比較大，信用卡刷卡量可以看到市場還是會持續萎縮，「但玉山會積極希望有不錯的成長」。

黃男州今日主持玉山金控法人說明會上指出，第1季玉山銀信用卡表現不錯，玉山銀刷卡金額成長22％，市場占有率超過15 %，到第1季為止，玉山銀的信用卡發卡量與刷卡成長金額都是市場第一名，整體刷卡金額也從第三名跳到第二名。

但今年因應新冠肺炎疫情延燒，黃男州指出，內部已經在重新檢討費用，找出可以節省的部分，希望今年整體費用成長率要逐地下調，從第1季費用成長17％，全年調降到10％。

其中費用部分，主要是用人費用，包括去年底對員工的加薪、今年1月實施；其次，包含玉山投資在科技上的軟硬體發展，估計今年將可望進入完整階段，此項相關增加約2億多元；最後，則包含信用卡行銷費用等。

財富管理部分，因之前出現原油期貨價格跌到負，將會衝擊到投資人信心偏向保守，因此對第2季看法保守，但整體而言，估計上半年手續費收入仍會正成長，保持樂觀，因為第1季手續費收入表現相當不錯。