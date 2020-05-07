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退休金、教育金沒著落？富邦人壽助媽媽解憂

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

全國的母親看過來，別讓過多的擔憂困擾妳！新聞報導顯示，媽媽們的主要三大壓力來源為「生活支出與家庭開銷、子女教育和教養、健康」，一年一度的母親節即將來臨，富邦人壽提醒所有媽媽們，在這一年一度難忘的溫馨時刻，拿出自己和家人的完整保單全面檢視保險是否完備，藉此機會補強保障缺口，此外善用保險規劃還能幫助天下媽咪解決煩惱。

富邦人壽財務精算處執行副總董采苓表示，各行各業許多女性表現越來越亮眼，但面對職場與家庭蠟燭兩頭燒的難題，仍顯得徬徨無助，在這溫馨的時節裡富邦人壽提出「解憂保單規劃」，建議媽媽們能以專款專用的思考來安排保險保障，其中自身的退休帳戶和子女的教育金帳戶都必須提前預先準備，才能從容面對人生階段的轉換，除選擇自身熟悉的保險業務員外，網路投保不受時間與空間的限制，更符合職業媽媽的生活型態，聰明規劃並迅速獲取保障。

解憂方案1：退休金有缺口！ 類全委保單助你少煩惱

國人平均壽命和高齡化速度都高於全球平均，媽媽們如何規劃退休後的「第三人生」？調查指出，台灣多數民眾的理想退休生活每月平均支出達5~6萬元，相較行政院主計處公布2019年每人每月平均經常性薪資仍有一段差距（約4萬元），不妨選擇合適的保險商品，來拉近自己與理想退休生活的距離。

為了安穩享受第三人生的美好時光，富邦人壽建議可選擇具有「專家代操、最低身故保證、穩定現金流」三合一優勢的附保證類全委保單，以「富邦人壽富利人生變額年金保險」（以下簡稱「富利人生」）來說，除透過專家代操外，每月還有機會領取類全委帳戶的固定提解金額，作為退休生活費；其中加入類似壽險功能的「最低身故保證機制」，最長可在被保險人95歲前，做到身故領回所繳保費(假設無匯差)，且不用扣掉已領的提解金額，年金累積期間的身故保險金可指定受益人領取，更有助於遺族照顧及資產傳承，延續母親的愛。

以即將面臨退休的60歲邦小姐為例，她選擇以躉繳新台幣500萬元投保「富利人生」，並指定95歲為年金開始給付日為例，若假設每年維持4%提解率計算，每年可領回約新台幣20萬元(假設無匯差)，被保人若於83歲身故，23年總計領回約新台幣460萬元，另外在無保單借款及解約的情況下，受益人至少可領到新台幣500萬元(假設無匯差)保證最低身故保險金，總計共領回約新台幣960萬元。

解憂方案2：教育金有差距！ 預作準備享受甜蜜的負荷

除了自身的退休金規劃外，媽媽們最擔心的就是子女的教育，台灣社會面臨少子化的影響，許多媽媽擔心孩子輸在起跑點，據報導指出若想達到理想教育水準，一個小孩從出生至大學畢業之平均學費至少需花費478萬元，為了提供子女更優質的學習環境，積極準備教育金，若父母未能及早開始準備，恐無法應付高漲的學費和其他教育基金，甚至還可能影響自己未來的退休規劃。

為避免孩子成為甜蜜的負荷，富邦人壽建議可以趁早準備育兒金和教育金，利用時間複利的效果不斷累積，善用保險商品為子女教育帳戶預做準備，像透過月配息基金為主的投資型保單就適合民眾作為子女教育基金管理的理財工具，如「富邦人壽真有利變額年金保險」0歲起都能投保的優勢(至80歲)，讓民眾不論幫子女或個人都能建立專款帳戶，首期保費投入後配置於月配息基金者，每月還能領取一筆配息收入，可靈活運用於每月孩子的固定開銷或其餘教育支出。

解憂方案3：走路賺健康！ 外溢保單壽險、失能雙重保障

媽媽們在外辛苦打拼之時，回家還需處理家務、沒有時間運動來維持身體健康狀況，富邦人壽建議可選擇具有基本壽險和完全失能雙重保障的「富邦人壽e起動網路投保定期壽險」，媽媽們可以在接送孩子上下課的過程中，不僅能享有天倫之樂，還可以養成規律健走習慣，累積走路步數達標還可以享受最高10%回饋金獎勵；除此之外，於保單有效期間內身故或完全失能者，符合理賠條件後將給付身故保險金或喪葬費用保險金，或完全失能保險金，「富邦人壽e起動網投定期壽險」為網路投保保單，不受時間、空間限制，宅家安心上網隨時都能投保。富邦人壽在這屬於天下媽媽的日子裡，提出「解憂保單規劃」，將對媽媽的愛化為實質保障、守護家庭中這位偉大且溫暖的女性。

富邦人壽 保險金 類全委保單

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