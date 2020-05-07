富邦人壽得標「大南港案」 預計收益率將逾2.8%

第2季土地交易亮點的「大南港案」今（7）日下午開標，最終由富邦人壽以282.87億元得標，溢價率達到9.64％，每坪土地價逾375萬元，創南港土地單價新高。

據悉，該案委託普華國際不動產進行公開標售，並吸引12組投資人領取標單，最終開標由富邦人壽、新光人壽出手，富邦人壽以282.87億元拿下，溢價率達到9.64％，顯見其勢在必得決心。

富邦金控子公司富邦人壽今日指出，以新台幣282.87億元，標得「台北市南港區玉成段二小段723、725地號土地」，該案土地面積約7,513.93坪。

富邦人壽表示，本案位於台北市南港區南港路三段及東新街口，基地形狀方整三面臨路，近捷運松山新店線之捷運松山站及松山火車站，交通相當便利。

本案基地所處之南港區為台北市政府近幾年積極推動的「台北東區門戶計畫」發展地區，未來發展前景可期，有機會成為第二個信義計畫區，也是目前市場上相當稀有之完整基地並具開發規模的土地所有權標的，為近期難得之優質不動產投資標的，因此經過深入評估後決定參與投標，本案初步規劃興建全棟辦公大樓及商場出租，全案開發後預計收益率可達2.8%以上。