南山人壽母親節調查 子女憂母健康、媽媽想要子女關懷

母親節將至，為了解母親節送禮行為的親子認知差異，站在關懷客戶的立場，了解需求並縮短親子認知差距，南山人壽發布「綻放媽媽的笑容」母親節調查結果，媽媽最希望收到的母親節禮物是子女的關心，但子女給的還是以物質為主；且在高齡少子的趨勢下，媽媽需要的除了關懷，還需要多一層的保險保障。

南山人壽在協助民眾進行風險檢視及保險規劃時發現，不少民眾間存在著親子認知差異，所以在母親節前夕透過簡單的問答，協助親子了解彼此間最真切的需求。調查時間從2020年4月1日至2020年4月24日止，在南山人壽官網針對20歲以上國人進行線上調查，問卷完成數共70,979份，其中參與調查者有45,584人(64%)為南山人壽保戶，25,395人(36%)為非南山人壽保戶，整體的年齡分布介於20至50歲者就超過90%。

根據南山人壽發布的母親節調查結果顯示，79％的子女在母親節都會送媽媽禮物，聊表心意；再進一步觀察親子互動頻率(聊天、Line訊息貼圖及陪伴等)，每天都有互動者，子女對媽媽為65％，媽媽對子女為84％，顯示平時媽媽比子女更常主動聯繫及維持關係，為子女付出不求回報。

值得注意的是，調查結果顯示，母親節送禮行為確實存在著親子認知差異。以親子雙方想送及想收到的禮物品項為例，媽媽身份的作答者中，有50%最希望收到卡片或簡訊、郵件關心訊息，以親子情感凝聚為重，但反觀子女想送的禮物順位，第一名是家族聚餐(54％)，其次是現金或禮券(44％)，卡片或簡訊、郵件關心訊息則排第三，占比18％，親子落差就達32％。

至於送禮預算，高達66%的媽媽希望子女不花錢；而同樣也有66%的子女希望能藉由新台幣1,001元至新台幣6,000元的禮物預算，來表達對媽媽的感謝。若觀察媽媽最期待的不花錢選項，親子落差更高達64%。

然而觀察親子對雙方未來的擔憂，子女最擔心媽媽未來健康出狀況(77％)、其次是需要照顧(50%)；有70%的子女希望協助媽媽平時做好健康管理，也有47%子女認為可運用保險預做準備，再觀察媽媽已有的保險保障，最多則是住院及手術等醫療保障(40％)、壽險保障(34%)次之，第三名的重疾或特定傷病僅28%的媽媽擁有。而媽媽總是為子女著想，事事先想到子女，目前已經幫子女規劃住院、手術等醫療保障者就有84％。

南山人壽提醒，從調查結果看來，媽媽身分作答者平均年齡為47歲，推測一般剛出社會時為20多歲，當時可能也沒有替自己規劃保障；結婚成家後，接著又為子女及先生投保。建議媽媽也多為自己著想，特別是新手媽媽，趁年輕規劃應有的保障，且老公跟子女也可趁母親節運用保險表達對媽媽的關心和愛。

就如同此次調查結果，子女最擔心的是媽媽健康出狀況以及希望平時就能夠做好健康管理，因此南山人壽建議，幫媽媽買份具健康管理機制的外溢保單是項不錯的選擇，而高齡社會的長照需求也是媽媽們應該提前準備的。至於如何來規劃這份保單？南山人壽表示，中高齡媽媽、新手媽媽或年輕媽媽各有不同的規劃重點，中高齡媽媽會以長期照顧險及失智險為首要；至於新手媽媽或年輕媽媽，則建議提前準備具外溢效果的重大疾病險、特定傷病險及醫療保障。