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玉山金法說交成績單：首季財管及信用卡成長動能強勁

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

玉山金控今（7）日召開法人說明會，公布2020年首季營運概況，玉山金控首季自結淨收益 139.7億元，較去年同期成長 3.6%，惟稅後淨利45.4億元，較去年同期減少12.9%。子公司玉山銀行及玉山證券獲利仍然保持穩健，玉山創投則是受疫情影響，因股票市場波動造成未實現損失。首季每股稅後盈餘（EPS） 0.39元、股東權益報酬率（ROE）10.40%、資產報酬率（ROA）0.71%。累計1至4月之自結稅後盈餘61.4億元，較同期減少11.0%，EPS為0.53元。

存放款業務因跨境供應鏈移轉，加上台商資金回台專案，加速台商資金回台投資，存款與去年同期相較成長9.6%、外幣存款成長26.4%。放款相較去年同期成長9.2%、外幣放款成長6.5%。此外，近期玉山配合政府政策，協助受疫情影響的民眾及中小企業申請振興或紓困貸款，並結合中小企業信保基金，協助中小企業取得營運所需資金。面對此波全球景氣下滑，玉山將持續審慎管理授信資產品質，截至3月底，玉山銀行的不良資產比率(NPL)維持0.19%，逾期放款覆蓋率615%。

玉山金控首季淨手續費收入50.2億元，較去年同期成長23.3%，主要來自財富管理淨手收24億元，較去年成長36.0%，創下歷年來首季新高。玉山專業的理專團隊透過長期穩健的資產配置，持續協助顧客面對波動劇烈的市場，期望共同度過這波疫情的影響。首季信用卡淨手續費收入成長4.1%，簽帳金額成長22.0%，整體市占率提升至15.4%，在信用卡有效卡及累積簽帳金額淨增量排名市場第 1，顯示玉山信用卡首創即時核卡、綁卡、自主管理等創新服務，深獲顧客喜愛。

在《銀行家雜誌》（The Banker）最新公布的「2020全球銀行品牌調查」，玉山信用卡以多元產品組合、結合科技創新及市佔率快速攀升，使玉山信用卡品牌價值榮登全球第10名。玉山金控黃男州總經理表示，新冠疫情影響海外、旅遊簽帳，但顧客對於數位交易需求增加，目前無論是辦卡、信貸、換匯等交易，均有超過6成的比例是在數位通路上完成。玉山將審慎面對疫情做好各項防護措施，加強業務的風險控管，同時強化基礎工程，提供優質的金融服務。

在上週四由證交所協同櫃買中心公布之「第6屆公司治理評鑑」，玉山是唯一連續6年獲頒「公司治理評鑑」排名前5%殊榮之金融業。無論是在公司治理、科技創新、品牌價值及企業社會責任，玉山接軌國際發展趨勢，並且積極努力、持續精進。展望未來，玉山持續關注疫情，做好風險管理，同時為顧客及社會創造更大的價值

玉山金控 疫情

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玉山金總座：新冠肺炎疫情 對金融業有三波衝擊

玉山金首季獲利年減約13% 財管與信用卡動能仍強

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