玉山金總座：新冠肺炎疫情 對金融業有三波衝擊

玉山金控今（7）日舉行法人說明會，法人聚焦央行與美國聯準會（Fed）降息後對玉山銀利差衝擊，以及新冠肺炎疫情造成的影響預估。玉山金總經理黃男州在會中指出，疫情對金融業有三波衝擊，其中降息衝擊將在4月開始、「6 月全面影響」。

黃男州指出，此波國內外降息，對銀行來說，國內外利差都會縮減，但即便台灣央行第二次降息，衝擊都不會比第一次降息來得大。

而對玉山來說，黃男州表示，估計全年利差影響幅度預估在10到15個BP（1個BP為0.01％），後續仍必須看新冠肺炎疫情發展，但還好影響不是1月開始，而是4月開始、採逐月影響，6月全面影響，今年影響衝擊大約7到8個月時間。

黃男州說，新冠肺炎疫情對金融業有三波衝擊：股市債市波動、降息、信用風險。

股市債市波動方面，黃男州指出，玉山金控第1季獲利中，子公司玉山銀行及玉山證券獲利仍然保持穩健，但玉山創投則是受疫情影響，因股票市場波動造成未實現損失。首季每股稅後盈餘(EPS) 0.39元、股東權益報酬率(ROE) 10.40%、資產報酬率（ROA）0.71%。

但到了4月，玉山創投損失又因股市回頭、損失縮小，主因就是按照會計原則，玉山創投持有的股票必須要當期熱烈損益，但黃男州強調，玉山整體持有股票部位仍算小。

第二個降息衝擊部分，黃男州認為，降息對利差影響，將從4月開始、6月全面影響，今年整體將會影響7到8個月。

但對於央行下次是否會再降息？黃男州認為，央行將主要看台灣經濟成長與通貨膨脹狀況，目前全世界受到疫情衝擊，中國、歐元區第一季經濟成長率都出現衰退，台灣因疫情影響較小，目前主計總處預估2020年台灣經濟成長率約1.3％到1.8％，第1季經濟成長率1.54％，成績傲人，假設央行之後再降息，的確對銀行有衝擊，但第一次降息力道衝擊將會最大。

法人也關心，美元利差縮減下，玉山銀是否要調整手中持有的外幣部位？玉山金回應，玉山銀手中握有的外幣存款，除了是做放款與投資，一部分是提供客戶彈性資金需求短期停放，銀行角度不能將其全部拿來投資。

玉山金指出，目前玉山持有的放款加上外幣票債投資佔整體存款量約七成，外幣存款量的確有增加，但外幣有各種不同用途，除了放款投資，也有一部分在衍生性金融商品等操作上創造不錯利潤。

對於Fed降息縮小美元放款利差，黃男州強調，不會因為降息就影響，外幣存款今年還是會成長，但成長的量會依照實際需求、以及疫情狀況而決定，未來基會更審慎依照投資放款運用，來決定外幣存款架構，力道會有所節制。

根據玉山金提供的資料，外幣存款今年第1季成長26.4%、同期間外幣放款成長6.5%。

第三波影響則為信用風險。黃男州強調，今年國內放款上，少數企業雖然會因新冠肺炎疫情衝擊可能出現信用損失，但政府提供的紓困方案屬於「支持性療法」，重要的還是企業能夠恢復健康，內部目前預估歐美新冠肺炎疫情可以在5月、6月緩和。

此外，房貸還算健康，還有台商回台動能，將可望從2019年持續到2021年，此塊也會帶動授信成長，全年預估整體授信將可望成長7到9個百分點。

海外分行、子行加總目前占玉山金控整體獲利22％，與去年21％相比差距不大。黃男州指出，海外分行絕大多數是美元放款，海外利差的確有受到影響，此外，玉山也會特別留意海外市信用風險，例如新加坡等船運大型企業，授信風險的確有提高一些，玉山會逐一檢視授信，使用產業方式檢查，看每一個產業受影響到底有多少。