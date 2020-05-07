紓困貸款爆量 兆豐銀行拼紓困也拼轉型

面對疫情，兆豐銀行全行總動員，透過敦親睦鄰的關懷行動，已經協助超過4000戶大中小型企業申請紓困融資，政府部會紓困貸款加計自辦紓困專案等兩大類型紓困總量合計426億元，不論是總申請金額或件數都名列前茅。

依中小企業信保基金統計，統計至今天一時30分止，全體銀行累計承作勞工紓困10萬元貸款共9.63萬件，融資金額96.3億元，承作前三大為第一銀行、國泰世華銀行及合作金庫銀行，即將破十萬件、百億元。50萬元的小規模營業人紓困貸款，迄今共1.67萬戶申辦，融資金額79.51億元，承作排名前三大依序為合作金庫銀行、兆豐銀行及台灣中小企業銀行。

兆豐銀行董事長張兆順表示，兆豐銀行的客戶結構主要以大型集團企業戶為主，中小企業佔比相對偏低，此次透過「敦親睦鄰」的機會，一方面關懷客戶、一方面推動企業轉型，讓兆豐銀行的客層能涵蓋大、中、小型客戶。紓困成績不但反映兆豐辦理紓困的用心積極，展現出體恤客戶的高效率，更讓兆豐銀行的企業轉型邁出一大步。

兆豐銀行表示，近期特別要求各分行，不只要能服務大型集團戶，更要主動出擊去挖掘中小型規模的企業戶，充份了解客戶需求，提供各種配套的資金需求，除真正幫助到受疫情影響的企業戶，挺過短暫衝擊，一起度過難關，讓更多的企業能重新開始之外，也能進一步帶動經濟成長，提振台灣景氣。

兆豐銀行也加快推動數位化轉型，兆豐銀行表示，過去僅信用卡業務數位化程度高，此次為了提高紓困效率，要求數金處及資訊處緊急建置妥完善的網路平台，提供線上申辦管道，並提供辦理紓困SOP懶人包等資訊，讓數位發展向前推進。