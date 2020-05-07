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精誠揭曉Q1業績 本業單季轉盈

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導

精誠（6214）今（7）日通過今年第1季財報，本業營收及獲利，雙雙創下同期新高，但因資本市場受到新冠肺炎疫情影響，短期金融商品投資評價損失，侵蝕其獲利，稅後純益5,983萬元，相較去年同期大減84.43%，每股純益（EPS）0.24元，也較去年同期1.56元減少，獲利為2015年第三季以來新低。展望本季，精誠表示雖疫情影響持續，但公司動能穩健成長。

精誠首季合併營收57.58億元，年增16.55%，季減4.4%；營業毛利13.27億元，年增5.3%；營業利益2.77億元，年增14.9%，創歷年同期新高，單季轉虧為盈；毛利率23%，較去年同期25.5%，減少2.5個百分點，為2011年第三季以來新低。

面對新冠肺炎疫情，精誠表示，公司積極展開防疫業務布局，以因應未來的商機，像是協助企業客戶加速導入遠距辦公、虛擬桌面雲等防疫解決方案，達成商業營運不中斷的目標，也持續推展AI、大數據、雲端相關解決方案，滿足企業數位轉型的多元需求，反應在第一季營收上。

精誠除了在行動支付平台、網路銀行等大型專案大有斬獲，受惠於證券逐筆撮合、金融創新微服務等金融客戶需求、爆發性成長的雲服務商機、以及遠距辦公帶來的智慧資安需求，也為營收帶來不少貢獻。另外，中國大陸與香港已經復工逐步恢復正常運作，首季本業獲利表現不受影響。

展望本季，精誠表示，雖疫情影響持續，但公司動能穩健成長，除了將繼續投資精進核心能力，包括軟體力、數據力、行銷力等，亦將發展包括企業私有雲平台、MarTech會員平台、多功能人臉辨識、全支付及電商平台、HPC高效能運算平台、智慧校園等創新應用，並橫向整合夥伴資源，期能發揮集團的生態整合力，擴大對市場客戶經營與服務能力，持續為客戶創造指數型成長。

精誠 疫情

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